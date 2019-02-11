【劍擊】張家朗破16個月低潮　首入大獎賽決賽　奪銀創歷史

踏入豬年，香港劍擊隊喜事重重，繼女子重劍的江旻憓贏得世界盃巴塞隆拿站後，男子花劍的張家朗在都靈站的花劍大獎賽也殺入4強，最終奪得亞軍。 張家朗賽後直言，今個亞軍是一場漫長的等待，他對上一次站上頒獎台，已是2017年10月的世界盃埃及站，「這段長時間的低潮，真的過得好辛苦」。

香港男﹑女子花劍隊派出5位選手參加今年意大利舉行的都靈大獎賽（Turin Grand Prix），男子隊由張家朗及張小倫出戰；女子隊則派出張楚瑩﹑廖恩尉及小將高珮慈挑戰世界列強，惜除了直接躋身正賽圈的張家朗外，其餘4人悉數無緣64強。

張家朗以15號種子身份出戰都靈大獎賽，並過關斬將再創佳蹟。（FIE圖片）

張家朗的關鍵戰是8強鬥前世界「一哥」陳海翔。陳的父親是美國和希臘混血兒，媽媽則是台灣人，他於美國出生，曾助美國贏得里約奧運「男花」個人賽銀牌及團體賽銅牌。說回今站大獎賽，張家朗先後淘汰德國、法國及匈牙利劍手，與陳海翔的8強賽事，張家朗未因對手的往績而怯場，以15：7輕勝，晉級4強後將鬥另一美國劍手Gerek Meinhardt。

張家朗在晉級路途上力克多位歐洲劍手，首度躋身大獎賽決賽。（FIE圖片）

Meinhardt現世界排名第12，比張家朗高3位。張家朗繼續盡情發揮，以15：12擊敗對手。決賽火併美國的Race Imboden，二人於2014年亦曾交手，當時不敵該名美國劍手。家朗今仗未能報回一敗之仇，最終雖以6：15落敗，但職業生涯首次殺入大獎賽決賽，已寫下個人最佳戰績，甫踏入豬年就創歷史一頁。

張家朗在八強戰擊敗強敵陳海翔，再度殺入世界賽的準決賽階段。（FIE圖片）

張家朗在今站勇奪銀牌，賽後與法國籍教練Greg合影威水相。（FIE圖片）

「Long Time！」張家朗賽後直言。事實上，他對上一次站上頒獎台，已是2017年10月的埃及站，當時他於4強不敵英國老將告魯斯，不設季軍戰下奪得銅牌。時隔16個月終於打破獎牌荒，張家朗坦承，這段低潮不易過：「這段低潮歷時超過一年，時間很長，真的過得很辛苦。今站比賽當然是突破，入4強後我已沒想太多，盡情打，畢竟世界賽事高手林立，機會難得。」

張家朗雖然在決賽告負，但依然創出職業生涯的最佳成績。（FIE圖片）