【劍擊】張家朗大獎賽奪銅　港隊連續兩年奪獎牌　阿納海姆成福地

香港花劍隊今周於美國阿納海姆（Anaheim）出戰花劍大獎賽，去年崔浩然在該站打入4強。今年港隊在阿納海姆同樣創出佳績，去年8強止步的張家朗，再度殺入4強並勇奪一面銅牌，繼今年2月初的都靈大獎賽奪銀後，花劍大獎賽連續兩站奪得獎牌。

香港花劍隊派出一共12位男﹑女子劍手，出戰美國阿納海姆花劍大獎賽（Absolute Fencing Gear Foil Grand Prix）。女子花劍的張楚瑩及廖恩尉在預賽淘汰賽階段止步，未有女花選手打入正賽；男子花劍方面，蔡俊彥在預賽過關斬將，淘汰澳洲及美國選手，與被列10號種子的張家朗攜手躋身正賽。

張家朗去年在阿納海姆的大獎賽在8強止步，未能與隊友崔浩然一同站上頒獎台。早前張家朗在今年2月初的都靈站的花劍大獎賽中，首度打入決賽獲銀牌，打破16個月的獎牌荒再度殺上頒獎台，今次轉戰美國同樣再創佳績。

張家朗在2月的大獎賽都靈站打入決賽，打破16個月的獎牌荒。（資料圖片）

崔浩然與張家朗在去年的阿納海姆大獎賽中，歷史性一同打入8強。（資料圖片）

蔡俊彥在首圈以9：15不敵俄羅斯劍手出局，被列10號種子的張家朗則過關斬將，再度打入大獎賽獎牌階段。張家朗先在首圈以15：12擊敗俄羅斯劍手，其後再戰另一位俄羅斯選手並以1分之微險勝晉級。「花劍一哥」在16強硬撼世界排名第8位的美國選手Gerek Meinhardt，張家朗曾在今年都靈站4強淘汰該位美國選手入決賽，今場亦以1分僅勝，打入8強。

張家朗力克主場的美國選手，其後在8強反勝捷克劍手，表現十分優異。（FIE圖片）

張家朗在阿納海姆大獎賽中，連續兩場險勝1分，結果連續兩年為港隊在該站取得獎牌。（FIE圖片）

張家朗與捷克選手Alexander Choupenitch爭奪4強席位，戰情同樣緊湊，雖然張家朗一度大比數落後6：12，但他及時調整，並打出一段9：1，結果以15：13反勝對手，再度殺入大獎賽的最後4強。

張家朗在4強迎戰法國的Julien Mertine，二人在2016年後首度對壘。該名法國選手打法進取，張家朗甫開賽被對手連取3分，但他的防守戰術奏效，收復失地，並一度反超前對手2分。其後二人比數拉鋸，打成11：11平手，張家朗在首節以12：13落後。張家朗在第二節重要關頭，連續兩劍刺空，被對手連取2分，結果以13：15僅敗，獲得一面銅牌。

張家朗在阿納海姆大獎賽中，晉級路途並不輕鬆，殺入4強僅以2分不敵法國選手。（FIE圖片）