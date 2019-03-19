【歐聯】歐洲足協控C朗對馬體會慶祝行為不檢　施蒙尼遭罰18萬

歐聯16強首回合，馬德里體育會主場2：0擊敗祖雲達斯，主隊教頭施蒙尼擺出不雅慶祝動作，賽後無悔地表示這樣做是因為證明了自己用人「有膽識」。 祖雲達斯次回合回到主場，3球淨勝馬體會，當家球星C朗拿度連中三元，做出同樣慶祝動作反擊。 歐洲足協（UEFA）周二（19日）宣布，罰施蒙尼2萬歐元（約17.8萬港元），但不用罰停賽，同時控告C朗於該戰行為不檢，或許不止罰款，有可能停賽。

施蒙尼首回合78分鐘見荷西基文尼斯先開紀錄後，轉身向主場球迷，雙手擺在下體，賽後無悔直言：「（慶祝動作）表示我們有膽（we have balls），更是膽大包天的程度，讓受傷良久的迪亞高哥斯達及高基出場，你一定要有『吉士』，我肯定自己有。」Balls於西方俚語可作睪丸，亦是膽量、男子氣概的象徵。這並非施蒙尼首次擺出這樣的動作，球員年代效力拉素時，在一場對博洛尼亞的比賽亦曾做出同樣的慶祝動作。

C朗擺出「不雅」動作慶祝或面臨停賽。（美聯社）

施蒙尼在首回合做同樣動作，但最後罰錢了事。（網上圖片）

C朗次回合做出同樣動作，近日被UEFA控告行為不檢，紀律委員會將於3月21日的會議商討，是否要向C朗作出任何處分。外國傳媒指，C朗隨時被罰停賽，要在4月初作客對阿積士的8強首回合賽事「坐波監」。對於C朗以相同慶祝動作反擊，施蒙尼拒絕批評對方，指「這只是他展現個性的方法」。施蒙尼因為慶祝動作，被歐洲足協罰2萬歐元，但就不用停賽。