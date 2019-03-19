【杜敬謙逝世】世大運世界盃伙拍接力　前戰友張健達悼：無比遺憾

「飛魚」杜敬謙（Kenneth）於香港時間周二早上在美國佛羅里達州訓練後暈倒猝逝，香港體壇深表哀悼。曾與Kenneth合作出戰接力項目的前香港游泳代表張健達表示，曾被診斷心律不正，他對前隊友猝逝感到無比遺憾。

香港體壇傳出噩耗，16項香港紀錄保持者杜敬謙在美國佛羅里達州大學「Gator Swim Club」訓練熱身後，身體不適暈倒，送院後證實不治。

保持16項香港紀錄的泳手杜敬謙，在美國佛羅里達州訓練熱身後暈倒，最後不治，終年26歲。（資料圖片/梁鵬威攝）

消息公布後，香港體育學院及香港業餘游泳總會發表悼詞，不少市民亦於網上致哀，惟香港游泳隊總教練陳劍虹拒絕回應任何提問，Kenneth死因仍有待公布。

杜敬謙（左起）於2017年的短池游泳世界盃與施幸余、歐鎧淳和張健達在混合接力中為香港取下一面銀牌。（資料圖片）

死因未明 或因心臟問題所致

前香港游泳代表張健達，曾與Kenneth於短池世界盃及世界大學生運動會合戰接力項目，作為戰友的他直言，消息來得非常突然：「覺得好突然，還有的就是可惜。Kenneth是非常出色的泳手，在我們這些泳員逐漸退役後，他就是香港隊一大支柱。」縱使死因未明，但運動員猝逝難免令人猜測是否與心臟問題有關。

張健達（右二）和杜敬謙一起作戰的點點滴滴，將化為永恆的回憶。（資料圖片）

張健達於2017年曾被診斷心律不正，他休養大約半年後復操，如今已經退役。張健達與Kenneth的個案當然不能相提並論，但張健達也寄語，如運動員身體有所異樣，必要求助：「運動員性格堅毅，可能遇到什麼都想堅持下去；但我希望運動員們如覺身體不適，一定要向身邊人求助。」

香港體壇痛失猛將，泳隊以外，其他運動員亦陸續於社交媒體悼念杜敬謙。香港兵乓球代表黃鎮廷亦表示，「這是香港體育界的一個損失」。