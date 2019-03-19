【杜敬謙逝世】政界紛悼念　梁繼昌談與杜相處點滴：鬼仔性格

有「香港飛魚」之稱、擁有16個香港游泳個人記錄的港隊泳將杜敬謙，在美國訓練期間猝然離世，終年26歲。不少政界人士紛紛社交網站發文悼念，其中專業議政會計界議員梁繼昌在facebook張貼與杜敬謙的合照，梁繼昌表示，有緣於兩年前認識杜敬謙，常在社交媒體交流。梁繼昌表示，去年11月出席香港業餘游泳總會的活動，與杜拍下合照，形容當時他並無異樣，慨嘆這惡耗來得太突然。

梁繼昌表示，去年11月出席香港業餘游泳總會的活動，與杜敬謙拍下合照，形容當時他並無異樣。（梁繼昌facebook）

梁繼昌接受查詢時表示，自己本身熱愛游泳，常常出席有關游泳的活動和參加維港渡海泳，故不時與杜敬謙能夠碰面。梁繼昌表示，近兩年前與杜敬謙認識，形容他「鬼仔性格」，又指杜敬謙不純正，故有時以杜的廣東話開玩笑。

梁繼昌表示，去年11月出席香港業餘游泳總會的活動，與杜敬謙拍下合照，形容當時他並無異樣，「佢好大隻，當時好energetic（有活力），當晚佢話第二日去新加坡比賽，所以晚上九點就同隊友走咗」，他在facebook又慨嘆這惡耗來得太突然，「願你安息，願你的親友堅強，節哀順變」。

梁繼昌又表示，希望政府能增加對香港運動員的支援，他認為需關注運動員退役的出路，指香港有足夠資源和財力，可加強運動員支援和協助。

劉國勳：天妒英才

劉國勳也在fb貼出杜敬謙逝世的新聞報道，並留言哀悼：「天妒英才，願在天國安息...」

他表示雖然與杜敬謙不認識，但見他屢為香港爭光，對其離世感痛心，形容是「天妒英才」，願杜能在天國安息。他指出政府雖增撥資金至精英運動員發展基金，但對於運動員的支援仍不足，稱收到現役和退役運動員的求助，當中有個案因長期承受比賽壓力而患病，但基金未能解決這些問題。