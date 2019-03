【杜敬謙逝世】曾奪游泳世錦銀牌仍謙遜　從澳洲回流堅持講廣東話

香港時間今日(19日),香港游泳代表杜敬謙在美國訓練期間突然身亡,震撼體壇。 杜敬謙的離開,不僅令香港體壇痛失一位有力在奧運競逐的游泳健將,我們失去的,更是一位謙遜、堅強的香港青年。

香港出生的杜敬謙,2歲已隨家人移居澳洲,儘管小時候怕水仍開始習泳,未料克服恐懼後,Kenneth即展現出無窮的天賦。2009年打破澳洲200米個人混合泳紀錄,一舉成為超新星,2010年在新加坡舉行的青年奧運會,18歲的他以1金3銀2銅的成績橫掃,隨後更升上澳洲成年代表隊,2012短池世界錦標賽及2013長池世界錦標賽,Kenneth與隊友一起贏得多面接力獎牌,他在2012年更獲得個人100米混合泳銀牌,前途無限。

杜敬謙代表澳洲時,曾在青年奧運會奪得銀牌。(相片來源:澳洲奧委會)

天道不一定酬勤,2014年,杜敬謙遇上一大挫折--他進行重量訓練時不慎傷及背部,儘管接受手術治療、又休學一年希望回復狀態,但復出後,Kenneth的表現仍大不如前,最後更失去參加2016年里約熱內盧奧運的機會。

背傷困擾未能戰奧運 返回香港重新起步



2017年6月,Kenneth決意重頭來過,正式回歸自己的出生地香港,並成為代表隊成員之一,同年即代表香港出戰世界大學生運動會及全國運動會,他在全運會夥拍孫楊、汪順及徐嘉余奪得4x100米自由泳銀牌,亦成一時佳話。披起港隊戰衣不足兩年,Kenneth已成為16項香港紀錄的保持者,當中包括15項個人紀錄及1項隊制紀錄,被視為香港出戰奧運的一大希望。



儘管杜敬謙成長於水平極高的澳洲代表隊,擁有世界錦標賽等世界頂級賽事榮譽,但他卻謙遜得令人驚訝。

杜敬謙回港不久就代表香港出戰全運會,與孫楊等泳手合力獲得一面男子4x100米自由泳銀牌。(資料圖片)

杜敬謙由2歲至25歲都在澳洲生活及比賽,英語才是其母語,但回港後他一直努力學習、改善廣東話,儘管經常未能好好表達自己,坐小巴亦試過不懂「嗌有落」需要坐到總站再搭回頭車,但面對傳媒,無論是大小訪問,他一概堅持使用廣東話為主,英語為輔;他亦從不主動談及過去的輝煌成績,甚至說:「香港是another source of motivation(另一動力來源),我為入籍決定而自豪;現在只是beginning of a new start(一個新開始的開端)。」

Kenneth,願你在天國不在受傷患困擾,自由自在暢泳。(資料圖片)

堅持廣東話訪問、交談 杜敬謙累極仍盡力



猶記得2017年天津全運會,杜敬謙短短數天內出戰多項賽事,有時游畢一項,相隔不足半小時又要再賽,儘管疲累,但他頂多笑笑大叫一聲「好攰呀!」又埋頭再游。游完多日比賽,記者找Kenneth訪問,他雖倦透仍詳細回答,完成訪問後,他更主動邀記者合照,笑說:「辛苦你地啦」。儘管現場工作人員毫無緣由地以普通話阻欄,但不諳普通話我Kenneth仍堅持合照,還一臉單純地向工作人員遞上電話,以廣東話問道:「唔該,可唔可以幫我哋影張相?」工作人員無奈,還是勉強為我們留影。那時記者都期待,他終於可在2020年一圓出戰奧運的夢想。



今天,香港失去的不止一位泳手,更是一位謙遜、堅強,值得我們尊敬和學習的年輕人。