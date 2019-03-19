【杜敬謙逝世】曾奪游泳世錦銀牌仍謙遜　從澳洲回流堅持講廣東話

香港時間今日（19日），香港游泳代表杜敬謙在美國訓練期間突然身亡，震撼體壇。 杜敬謙的離開，不僅令香港體壇痛失一位有力在奧運競逐的游泳健將，我們失去的，更是一位謙遜、堅強的香港青年。

香港出生的杜敬謙，2歲已隨家人移居澳洲，儘管小時候怕水仍開始習泳，未料克服恐懼後，Kenneth即展現出無窮的天賦。2009年打破澳洲200米個人混合泳紀錄，一舉成為超新星，2010年在新加坡舉行的青年奧運會，18歲的他以1金3銀2銅的成績橫掃，隨後更升上澳洲成年代表隊，2012短池世界錦標賽及2013長池世界錦標賽，Kenneth與隊友一起贏得多面接力獎牌，他在2012年更獲得個人100米混合泳銀牌，前途無限。

杜敬謙代表澳洲時，曾在青年奧運會奪得銀牌。（相片來源：澳洲奧委會）

天道不一定酬勤，2014年，杜敬謙遇上一大挫折－－他進行重量訓練時不慎傷及背部，儘管接受手術治療、又休學一年希望回復狀態，但復出後，Kenneth的表現仍大不如前，最後更失去參加2016年里約熱內盧奧運的機會。

背傷困擾未能戰奧運 返回香港重新起步



2017年6月，Kenneth決意重頭來過，正式回歸自己的出生地香港，並成為代表隊成員之一，同年即代表香港出戰世界大學生運動會及全國運動會，他在全運會夥拍孫楊、汪順及徐嘉余奪得4x100米自由泳銀牌，亦成一時佳話。披起港隊戰衣不足兩年，Kenneth已成為16項香港紀錄的保持者，當中包括15項個人紀錄及1項隊制紀錄，被視為香港出戰奧運的一大希望。



儘管杜敬謙成長於水平極高的澳洲代表隊，擁有世界錦標賽等世界頂級賽事榮譽，但他卻謙遜得令人驚訝。

杜敬謙回港不久就代表香港出戰全運會，與孫楊等泳手合力獲得一面男子4x100米自由泳銀牌。（資料圖片）

杜敬謙由2歲至25歲都在澳洲生活及比賽，英語才是其母語，但回港後他一直努力學習、改善廣東話，儘管經常未能好好表達自己，坐小巴亦試過不懂「嗌有落」需要坐到總站再搭回頭車，但面對傳媒，無論是大小訪問，他一概堅持使用廣東話為主，英語為輔；他亦從不主動談及過去的輝煌成績，甚至說：「香港是another source of motivation（另一動力來源），我為入籍決定而自豪；現在只是beginning of a new start（一個新開始的開端）。」

Kenneth，願你在天國不在受傷患困擾，自由自在暢泳。（資料圖片）

堅持廣東話訪問、交談 杜敬謙累極仍盡力



猶記得2017年天津全運會，杜敬謙短短數天內出戰多項賽事，有時游畢一項，相隔不足半小時又要再賽，儘管疲累，但他頂多笑笑大叫一聲「好攰呀！」又埋頭再游。游完多日比賽，記者找Kenneth訪問，他雖倦透仍詳細回答，完成訪問後，他更主動邀記者合照，笑說：「辛苦你地啦」。儘管現場工作人員毫無緣由地以普通話阻欄，但不諳普通話我Kenneth仍堅持合照，還一臉單純地向工作人員遞上電話，以廣東話問道：「唔該，可唔可以幫我哋影張相？」工作人員無奈，還是勉強為我們留影。那時記者都期待，他終於可在2020年一圓出戰奧運的夢想。



今天，香港失去的不止一位泳手，更是一位謙遜、堅強，值得我們尊敬和學習的年輕人。