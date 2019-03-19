【杜敬謙逝世】孫楊發文悼念：「感謝你對游泳付出的一切」

香港飛魚杜敬謙猝逝，體育界深感傷痛，曾在2017年全運會與Kenneth合組「浙港隊」出戰4X100米自由泳接力的中國游泳名將孫楊，亦在社交媒體發文哀悼。

孫楊：去年一起暢聊場景還歷歷在目

孫楊在微博寫道，「沉痛悼念我的好朋友，也是2017年全運會4×100接力的好搭檔杜敬謙，聽到這個消息心裏非常難受。」

「去年杭州短池世錦賽期間一起暢聊的場景還歷歷在目」，孫楊感慨：「職業運動員是高危職業，長期超負荷的運動是我們為夢想做出的選擇，你停在了追夢的路上，然而我仍將無所畏懼地前行，感謝你為游泳付出的一切，願天堂沒有傷痛，一路走好……R.I.P。」

孫楊發文悼念杜敬謙。（網上圖片）

2017年杜敬謙（左二）與孫楊（左一）等游手組「浙港隊」戰全運，獲得4X100米自由泳接力銀牌。（資料圖片）

2017年的全運會游泳項目，新設跨隊制度，杜敬謙與孫楊組成「浙港隊」，出戰4X100米自由泳接力賽，讓兩人結緣。

當時兩人加上汪順與徐嘉余，由汪順負責第一棒，Kenneth第二棒，第三棒孫楊，徐嘉余負責最後衝刺，游出3分15.09秒奪得銀牌，Kenneth終在全運一圓獎牌夢。

孫楊在微博分享他和杜敬謙昔日合照。（孫楊微博）

國際泳聯（FINA）亦在網站發文悼念英年早逝的杜敬謙，憶述他2010新加坡青年奧運贏得6面獎牌、2012贏得世界盃男子總冠軍、同年三度在世錦賽贏得獎牌和2013年世錦賽4X100混合泳接力銀牌的威水史，並讚揚他的年輕人的榜樣。

「杜敬謙擁有多項游泳紀錄，他是香港年輕人的目標和典範。在這個哀傷時刻，FINA為杜敬謙的親友和整個香港泳壇送上最深切的慰問。」

國際泳聯（FINA）亦撰文哀悼英年早逝的杜敬謙。（國際泳聯網頁）

Kenneth在澳洲長大和代表當地出賽多年，《澳洲人報》（The Australian）引述澳洲游泳國家隊教練華克倫（Jacco Verhaeren），讚揚他是傑出而多才多藝的運動員，「Kenny離世令我們很震驚和哀傷，他是一位深受愛戴的隊員，充滿鬥志和決心，性格極佳，所有隊友、教練和職員也會懷念他，祝願他的家人和親友在這個艱難時刻得到力量。」

Swimming NSW在Twitter發文悼念杜敬謙。（Swimming NSW Twitter）

麥紐臣：其中一位最強悍對手

Swimming NSW亦在Twitter發文悼念，而三次贏得世錦賽金牌的澳洲泳手麥紐臣（James Magnussen）形容，杜敬謙是他其中一位最強悍的對手，「聽到我的對手和好友杜敬謙逝世的消息，非常震驚。我們自16歲開始一起比賽對陣或組成隊伍合作，他永遠是我身邊其中一名最強悍對手，曾經有一段很長的時間，我深信如果以相同身體條件下而言，他是世上最佳泳手。」

杜敬謙2017年正式入籍香港，為港隊創下15項個人紀錄及1項接力紀錄。他轉籍前多年來代表澳洲，至今仍保持當地100及200米個人混合泳短池紀錄。