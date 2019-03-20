【羽毛球】李宗偉覆診後退出大馬公開賽　避免身體承受壓力

抗癌成功的李宗偉過去周末到台灣覆診後宣布，退出4月舉行的馬來西亞公開賽。大馬羽毛球總會表示，醫生不建議李宗偉的身體承受壓力，希望外界給予他時間及空間去完全康復。

36歲的馬來西亞羽毛球名將李宗偉原定在4月的大馬公開賽復出，首圈會鬥8號種子的印度球手施里簡夫（Srikanth Kidambi）。不過，李宗偉過去周末到台灣覆診，據報他周一接受例行檢查及抽血，周二與主診醫生見面，而醫生不建議李宗偉參賽，所以他決定退賽。

李宗偉原定在下月初復出，但如今推遲復出。（Getty Images/資料圖片）

大馬羽毛球總會昨日發表聲明，指李宗偉康復進度理想，但宣布他退出大馬公開賽，「為了避免身體承受壓力，醫生建議李宗偉退出接下來的大馬公開賽。我們希望大家給予他時間及空間去康復。」

OFFICIAL: Statement on Datuk Lee Chong Wei’s Malaysia Open 2019 participation#BadmintonMalaysia#KebanggaanKita pic.twitter.com/V6zSuJX9lh — BAM (@BA_Malaysia) 2019年3月19日

馬來西亞《星洲體育》向李宗偉查詢，他解釋：「還不能打大馬公開賽的原因，是還需要多一點時間休息。不過，不能打今年的大馬公開賽我也不會失望，因為健康最重要。」暫未知他何時復出。

李宗偉過去周末到台灣覆診，經檢查後，雖然康復進度理想，但醫生希望他身體不要承受壓力。（Getty Images/資料圖片）

李宗偉去年中患上鼻咽癌，暫別球場專心養病，在台灣接受治療後。鼻咽癌康復，他在今年初重投訓練，最初打算全英賽復出，後來推遲到大馬公開賽。李宗偉是大馬公開賽的上屆冠軍，總共12次贏得錦標。養病大半年後，李宗偉的世界排名已經下滑至第41位，他希望爭取2020年東京奧運的資格。