【羽毛球】李宗偉復出戰遇印度名將　伍家朗大馬公開賽首圈鬥彭奈

馬來西亞羽毛球名將李宗偉病癒復出首戰，對手將是印度的施里簡夫。

馬來西亞公開賽日前抽籤，36歲的李宗偉在男單首圈將遇上8號種子的印度球手施里簡夫（Srikanth Kidambi），兩人過去7次交手，李宗偉取得6勝1負的佳績。

李宗偉去年中患上鼻咽癌，暫別球場專心養病，他將於4月的大馬公開賽復出。（Getty Images/資料圖片）

如果李宗偉晉級的話，在次圈將面對韓國球手李東根及泰國球手佩爾帕達布（Khosit Phetpradab）的勝方，若果入到8強，則可能會鬥中國名將諶龍。李宗偉過去12次贏得大馬公開賽冠軍。

李宗偉去年中患上鼻咽癌，暫別球場專心養病，在台灣接受治療後。鼻咽癌康復，他在今年初重投訓練，並且落實在4月的馬來西亞公開賽復出。今屆大馬公開賽會在4月2日到7日舉行。

36歲的李宗偉在男單首圈將遇上8號種子的印度球手施里簡夫（圖）。（Getty Images/資料圖片）

香港代表伍家朗都會參加大馬公開賽。（Getty Images/資料圖片）

大馬公開賽有多名羽壇名將參加，例如剛於全英賽摘冠的「一哥」桃田賢斗、丹麥的安賽龍、中國「超級丹」林丹及香港代表伍家朗。世界排名13位的伍家朗首圈會面對印度球手彭奈（Prannoy Kumar），兩人過去5次交鋒，伍家朗得4勝1負。如果伍家朗首圈過關，之後會對孫完虎及常山幹太的勝方。

伍家朗的對手是來自印度的彭奈（圖）。（Getty Images/資料圖片）

馬來西亞公開賽男單抽籤：