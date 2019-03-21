【賽車】小舒密加將全季出戰F2　「投法拉利像加入熟悉的家庭」

「車神」米高舒密加之子米克舒密加（Mick Schumacher）在今年1月初宣布加入法拉利青年車手計劃，隨父親的腳步成為「躍馬」的一份子。「車神之子」今年將升班戰二級方程式（Formula 2），效力Prema車隊，小舒密加在訪問時提及並不介意與父親比較，並指與父親比較是榮譽。

米克舒密加在去年出戰歐洲F3錦標賽，在30場賽事中取得8場勝利及14次上頒獎台，結果勇奪總冠軍。小舒密加挾奪冠之勢升班，在今年將轉戰F2賽事，效力曾在2017年由陸克萊奪得總冠軍的Prema車隊，並將於下周在巴林首度在F2中登場。

小舒密加上季奪得歐洲F3錦標賽的總冠軍，今季將升班出戰F2。（Getty Images）

米克舒密加在賽季開始前接受Prema車隊的訪問，談及與父親米高舒密加。以車壇無人不知的「車神之子」身份加入車壇，外界亦難免對比他與父親的成就，但米克表示並不介意，「與父親米高舒密加比較絕對不是問題，他是F1史上最成功的車手之一，如果我能與他相提並論是我的榮幸之一，亦是我的目標，我會嘗試去不斷改善。」

米克舒密加如今追隨父親的腳步，加入法拉利，他指並不介意與父親比較。（Getty Images）

米高舒密加在法拉利多年的戰績彪炳，與車隊多年來的關係密切。（Getty Images）

19歲的小舒密加對於正式成為法拉利青年車手計劃感到十分雀躍，並希望在車隊學習更多。法拉利與舒密加家庭極有淵緣，而法拉利亦相當歡迎他加入，「我們家庭與法拉利關係密切，當我正式加入法拉利時，他們亦十分歡迎我，就像正式加入一個熟悉的家庭一樣。我希望可以從法拉利中學習，使我更快成為一個F1車手。」

米高舒密加在法拉利五奪世界冠軍，亦是F1史上其中一位最出色的車手。（Getty Images）

米克舒密加在今季將出戰全季F2外，更有機會在今季其中兩場的F1練習中亮相，代表愛快羅密歌（Alfa Romeo）參與練習，繼父親米高舒密加及叔叔拉夫舒密加後，成另一位舒密加駕駛F1戰車。