【棒球】安打王鈴木一朗時代終結　對日、美棒壇影響力無出其右

日本職棒、美國職棒大聯盟的傳奇巨星鈴木一朗，在21日的大聯盟東京海外開幕戰第二戰結束後正式退役，結束自己18年多來的大聯盟生涯，令許多球迷動容及不捨，鈴木一朗的偉大無庸置疑，至今，他絕對仍是對美、日棒壇影響力最大的球員，大家也殷殷期盼下一名如鈴木一朗這樣的巨星出現。

對日本、美國棒球影響力極強

鈴木一朗的偉大成就族繁不及備載，他在 2001 年剛加入西雅圖水手後就幫助球隊拿下追平大聯盟史上最高的單季116勝、包辦新人王與MVP ，接下來也有連續十年的全明星賽、連續十年金手套、連續十年單季200安、2004年以單季262安刷新大聯盟紀錄、2007年明星賽MVP 、在美國時間2016年8月7日完成大聯盟生涯3000安里程碑等，都是家喻戶曉、讓人印象深刻的生涯成就。

如果說到鈴木一朗，大家對於他在安打方面的紀錄絕對是敬佩不已，他是美國職棒史上第30名加入3000安打俱樂部的球員，這個俱樂部至今共有32名成員，而在其他的31位成員中，只有6位球員沒有進入名人堂，包括 Derek Jeter 、Alex Rodriguez 、Adrian Beltre還沒進入票選階段及Albert Pujols仍在場上奮鬥外，也只有Rafael Palmero因票數不夠及Pete Rose因涉賭風暴而未能入選名人堂。以這樣的現象和鈴木一朗的成績來說，幾乎可以篤定，鈴木一朗必然是名人堂傳奇，也會是史上首名同時入選美日棒球名人堂的偉大巨星。

鈴木一朗戰罷奧克蘭運動家隊後，宣布退役。（資料圖片）

▼鈴木一朗終極一戰（按圖放大）▼

+ 9 + 8 + 7

▼▼隨著一朗退役，他在職業生涯中的重要里程碑也自然是大家矚目的焦點，以下我們就帶大家來回顧鈴木一朗生涯的十大重要里程碑：

1. 大聯盟生涯的開端，鈴木一朗大聯盟首支安打：2001年4月2日，Safeco Field。

隨著鈴木一朗的加入，讓水手球迷逐漸淡忘A-Rod與德州遊騎兵簽下10年長約而離開西雅圖的感傷。當天的鈴木一朗在面對奧克蘭運動家的比賽七局下半，於1好2壞的情況下，面對T.J. Matthews敲出了個人大聯盟生涯的首支安打，這支安打打往中外野方向，上壘後的一朗也靠著Edgar Martinez的安打回來幫助球隊得分，正式宣告一名傳奇巨星的誕生。

2. 西雅圖指標巨星，鈴木一朗敲出美日職棒生涯2000支安打：2004年5月21日，Safeco Field。

加入大聯盟不過短短三年，鈴木一朗就用一支接一支的安打擄獲球迷的心。在2004年5月21日這天面對底特律老虎的比賽，已經敲出1999支美日職業生涯通算安打數的鈴木一朗自然是大家最關心的重點，所有球迷都在期盼他能否在這場比賽敲出美日生涯的第2000支安打，而他也不負眾望，五局下半面對老虎先發投手Nate Robertson敲出一支中右外野方向的安打，完成這項難得紀錄。

3. 驚人的一季，打破大聯盟單季安打紀錄：2004年10月2日，Safeco Field。

雖然2001年打出驚人的116 勝，但2004年時的水手戰績僅有63勝99敗，在慘淡的戰績中，鈴木一朗用驚人的安打紀錄帶給球迷希望。當時大聯盟單季安打紀錄的保持人是在1920年敲出257支安打的George Sisler ，而在2004年10月2日這天，鈴木一朗敲出單季第258支安打，正式刷新紀錄，全季結束則以262支安打作收，再寫下一大里程碑。

4. 成就持續累積，大聯盟生涯千安達陣：2005年6月14日，Safeco Field。

2005年，西雅圖水手的整體狀態並沒有比前一年好上多少，鈴木一朗依然是球迷們在黑暗期中的一線曙光。在當年跨聯盟戰面對費城費城人的比賽一局下半，一朗對戰費城人投手Jon Lieber ，1個好球沒有壞球的情況下他敲出一支右外野方向的安打，達成個人大聯盟生涯的千安里程碑，當日的比賽也幫助水手以3 : 1擊退費城人。

5. 邁向偉大，美日職棒生涯通算3000安：2008年7月29日，Rangers Ballpark in Arlington。

2007年的西雅圖水手跟過往相比，戰力上有所進步，但球隊在2008年卻再度低迷，持續於美聯西區墊底，不過這一切都隨著鈴木一朗持續締造紀錄而顯得不再那麼悲觀。當時水手在客場面對德州遊騎兵，鈴木一朗面對先發投手Luis Mendoza抓第一球就出手，比賽一開場就完成美日職棒生涯通算的3000支安打可以說是再適合不過了。

6. 安打製造機，大聯盟生涯2000安：2009年9月9日，Oakland-Alameda County Colliseum。

完成美日職棒生涯通算3000安時，鈴木一朗在比賽一開場第一球就出手，這一次的大聯盟生涯2000安，他也是早早在比賽之初就完成紀錄，只不過這次是抓第二球攻擊。當時水手在客場出戰奧克蘭運動家，面對先發投手Gio Gonzalez的第一顆壞球，一朗並沒有輕率出手，不過第二球，一朗就敲出中右外野方向的車布邊二壘安打，寫下個人大聯盟生涯2000安的里程碑，只可惜當天的水手以2 : 5不敵運動家隊。

7. 西雅圖傳奇！水手隊史安打紀錄保持人：2011年4月2日，Oakland-Alameda County Colliseum。

或許可以這麼說，也許鈴木一朗特別喜歡在奧克蘭運動家的主場打球，兩項生涯重要里程碑都是在運動家主場完成，更在2011年4月2日這天以單場5打數2安打的表現，完成個人生涯的第2247支及2248支安打，成為水手隊史的安打紀錄保持人。

8. 不老一朗，美日職棒生涯 4000 安達陣：2013年8月21日，Yankee Stadium。

西雅圖水手在2012年季中將鈴木一朗給交易到紐約洋基隊，引起球界震撼，而看著一朗穿著條紋衣，也讓許多球迷相當不習慣，不過一朗依然持續維持他的打擊實力，並在2013年8月21日面對多倫多藍鳥的比賽時，於藍鳥先發投手R.A. Dickey手中敲出個人美日職棒生涯通算第4000支安打，當天也幫助球隊以4 : 2擊敗藍鳥。

9. 史上第一！美日生涯通算第4257支安打：2016年6月15日，Petco Park。

這天，是鈴木一朗成就第一的一天，當日面對聖地牙哥教士的比賽九局下半，鈴木一朗面對教士後援投手Fernando Rodney，於1好2壞的情況下敲出右外野方向沿著邊線的滾地安打，這支安打是一朗美日職棒生涯通算第4257支安打，超越Pete Rose的4256支而成為史上第一，雖然部分人士認為一朗一部份的安打是在強度較低的日本職棒完成，但依然無損於一朗的偉大。

10. 偉大不停歇，大聯盟生涯第3000安：2016年8月7日，Coors Field。

不管鈴木一朗是在水手、洋基還是馬林魚，他的偉大都無法抹滅，在8月7日這天，鈴木一朗為自己的傳奇生涯再添一筆成就。他於面對科羅拉多洛磯隊的比賽中終於敲出了個人大聯盟生涯的3000支安打，不論是美日通算、還是純粹計算大聯盟生涯，鈴木一朗一次又一次的用自己手中的球棒向所有懷疑他的人證明自己，成就了自己的「朗神」之名。

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：謝謝你，鈴木一朗！東京引退賽最令人動容的一幕】