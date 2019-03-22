【桌球巡迴錦標賽】奧蘇利雲絕地反勝特林普　世界第一只差一場

奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）在桌球巡迴錦標賽4強首節以2︰6落後接近完美的特林普，第二節大逆轉以局數10︰9反勝，只要決賽擊敗艾倫或羅拔臣，即可超越沙比，再成為世界第一。

之前兩場對賽，奧蘇利雲都在決賽敗給特林普，今場特林普也展現出強烈的爭勝心，多次在爭持球中佔優，以4︰1領前。奧蘇以一棒100度追回一局後，他的準繩度未能維持，在第一節以2︰6落後。

火箭連續兩局破百

休息後奧蘇利雲的水平明顯提升，加上追至特林普在第10局失誤，追至落後兩局。奧蘇在第14及第15局連轟130及134重break追平，令現場球迷興奮不已。關鍵一局特林普以一棒61度以9︰8領前，再取多一局便可晉級之際，「火箭」絕境下追平，更在決勝局落後50分後下以62︰60絕殺，最終局數10︰9反勝。

奧蘇利雲自稱自己是桌球界最強之人。（視覺中國）

由於沙比早已出局，奧蘇利雲擊敗羅拔臣或艾倫便可自2010年後再成世界第一。他表示心態引領他第二節反勝︰「晚上的心態不同，很享受每一局及每一球，我甚至不認為賽果很戲劇性，很多人說今場很精彩，然而我完全不緊張，只是樂在其中。」一向自信十足的奧蘇，更發出王者宣言︰「我不追逐紀錄，只要打得好就會出現相關數據。我願意用我的獎金換取桌球上的歷程。很少人認為自己是世上最強，我認為自己是其中之一。全球有80億人，多少人說得出自己在專長是世界之最？我擁有成為桌球王者的經歷，我仍然具競爭力（For me I have had the ultimate experience of being the king of my sport and I am still fighting and still punching），令我很自豪。」