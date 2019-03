【桌球巡迴錦標賽】奧蘇利雲絕地反勝特林普　世界第一只差一場

奧蘇利雲(Ronnie O’Sullivan)在桌球巡迴錦標賽4強首節以2︰6落後接近完美的特林普,第二節大逆轉以局數10︰9反勝,只要決賽擊敗艾倫或羅拔臣,即可超越沙比,再成為世界第一。

之前兩場對賽,奧蘇利雲都在決賽敗給特林普,今場特林普也展現出強烈的爭勝心,多次在爭持球中佔優,以4︰1領前。奧蘇以一棒100度追回一局後,他的準繩度未能維持,在第一節以2︰6落後。

火箭連續兩局破百

休息後奧蘇利雲的水平明顯提升,加上追至特林普在第10局失誤,追至落後兩局。奧蘇在第14及第15局連轟130及134重break追平,令現場球迷興奮不已。關鍵一局特林普以一棒61度以9︰8領前,再取多一局便可晉級之際,「火箭」絕境下追平,更在決勝局落後50分後下以62︰60絕殺,最終局數10︰9反勝。

奧蘇利雲自稱自己是桌球界最強之人。(視覺中國)

由於沙比早已出局,奧蘇利雲擊敗羅拔臣或艾倫便可自2010年後再成世界第一。他表示心態引領他第二節反勝︰「晚上的心態不同,很享受每一局及每一球,我甚至不認為賽果很戲劇性,很多人說今場很精彩,然而我完全不緊張,只是樂在其中。」一向自信十足的奧蘇,更發出王者宣言︰「我不追逐紀錄,只要打得好就會出現相關數據。我願意用我的獎金換取桌球上的歷程。很少人認為自己是世上最強,我認為自己是其中之一。全球有80億人,多少人說得出自己在專長是世界之最?我擁有成為桌球王者的經歷,我仍然具競爭力(For me I have had the ultimate experience of being the king of my sport and I am still fighting and still punching),令我很自豪。」