【運動攀登】陳翔志膽大心細追夢　盼征東京奧運振耳高飛

運動攀登是什麼？ 由3月初贏得香港抱石錦標賽公開組冠軍的陳翔志解答最好不過。 力量非一切，最重要還是膽量，陳翔志帶着《小飛象》「擁抱自己、振耳高飛」的精神，做好自己，下定決心爬到不能爬為止。 攝影︰盧翊銘

扮謝天華 何止「其實唔難」

大圍的攀石場外，升降機門徐徐打開，眼前是新鮮出爐的香港抱石錦標賽公開組冠軍陳翔志。第一眼所見，不覺得穿了外套的他雙臂特別健壯，小腿也沒有「一眼就看出是運動員」的誇張。滿以為運動攀登最重要的三點是力量、力量、還是力量，從他的鋼條身形得出的答案是，膽量才是首要。

《小飛象》有云，Dumbo靠大耳朵在空中飛舞，在風中自由。年僅23歲的陳翔志跳上攀石牆，運用全身力量離開地面示範時，就是他最享受的一刻。攝記要求的姿勢，他Take 1已輕鬆完成，這個訪問最深刻是，大家半開玩笑地提議示範謝天華式邊攀岩邊聽電話，深藏不露的陳翔志強調「其實好易」，還多次回帶，以免記者誤以為說笑。單單這四個字，足見轉全職4至5年的他功力深厚。

謝天華式攀石兼聽電話，對陳翔志而言「其實好易」。他現在目標是11月的亞洲錦標賽取得佳績。（盧翊銘攝）

▼陳翔志示範抱石技巧（按圖放大）▼

外間誤解運動攀登單靠力量

自由不是想做什麼就做什麼，而是教會你不想做什麼，就可以不做什麼。運動攀登令陳翔志以全職運動員身份作別課室，「自知不擅長讀書，與其兩頭唔到岸，不如放手當職業運動員，當時運動攀登未被列入奧運項目，仍選擇跟隨前輩的足印」。初時跟社區中心接觸運動攀登，後來跟爸爸的同事鑽研，他沒有想太多，差不多每天都訓練換來意想不到的成果，短短幾年已擁有2017年全運會抱石冠軍及2018年全國攀岩錦標賽抱石及領攀冠軍等頭銜。他認為外間對運動攀登最大的誤解是需要強勁的手力，「很多人以為要好大力先可以玩到，實際上不需要的，需要思考如何在每一步省力兼完成路線」。

抱石簡介 是運動攀登的其中一種，特點是不設繩索，以安全墊保護。選手要在指定位置開始攀爬，雙手握實完攀點獲裁判認可便算完成該條路線，若接觸到Zone point有額外分數。 排名根據完成路線次數、完成路線的嘗試次數（愈少愈好）、達到的Zone point、獲Zone point的嘗試次數而分辨。

攀石鞋包裹整隻腳，腳與鞋之間的空位愈少愈好。鞋底初時較硬，「開鞋」後才會軟，硬或軟視乎選手喜好。（盧翊銘攝）

曾被老師阻止轉全職運動員

社會往往把學歷與成就掛勾，但這不能套在陳翔志身上。由不用讀書起，他自覺走上正確的路，開始享受飛的感覺。初轉全職時陳翔志曾有疑惑，不肯定自己能否堅持，「初時家人不支持，老師也曾阻止。不過其實我沒有真正考慮放棄，後來因『硬頸』堅持已見，令家人態度軟化」。爭取的過程輕輕帶過，但臉上得意洋洋的笑容，已交代了故事的另一面。

羅馬非一日建成，冠軍也非運動員努力就垂手可得，電影中小象Dumbo獲得馬戲團一班好友兩脇插刀，最後與被帶走的媽媽再聚，現實中的陳翔志亦有貴人之助︰「初時一同轉為全職捱的，還有鄧兆熙。我們的家很近，自然一同訓練。大家體型及身高的差異，令二人動作有別。因此會互相參考及學習對方的強項，一同進步。」

2016年亞洲錦標賽對陳翔志很難忘，打入準決賽後他一條路線也未能完成，後來苦練後重拾信心。（盧翊銘攝）

小飛象在童話故事中「擁抱自己、振耳高飛」，陳翔志極之認同，「攀石都是要運用自己強項，各人特點往往不同，不用介懷自己的短處。有些人會以為矮會不利，有些人認為矮較著數」。受傷是運動員難以避免的事，暱稱「腸仔」的他，較嚴重的傷患是拉傷手指，不過賽事一浪換一浪，他只能接受物理治療、貼運動膠布「紮住上」。平常心應戰，成績反而喜出望外，那是去年亞洲盃泰國站摘亞一仗，他不止為自己表現高興，也為三甲為香港選手包辨而振奮。

抱石需要觀察、判斷、嘗試、分析，陳翔志指判斷最重要。（盧翊銘攝）

《小飛象》劇照

幾年來的磨練，令陳翔志心智成熟，他轉全職後沒有特別失意，「比賽有贏有輸，就算贏了之後總有機會落敗，世上沒有全勝之師」。東京奧運首設運動攀登，名額有限之下，陳翔志坦然面對︰「會一直爬，直到爬唔到。」

東京奧運入圍難度高又如何？努力為夢想振耳高飛，就是運動員應有的態度。

東京奧運入圍條件，符合一項便取得資格︰ 1.世界運動攀登錦標賽（IFSC World Climbing Championship）前7名 2.奧運資格賽（Olympic Qualifying Event）前6名 3.亞洲錦標賽（Asian Continental Championships）冠軍

有多喜歡抱石？港日混血兒陳翔志稱自己差不多每日都去攀石場。（盧翊銘攝）

場地提供：project_