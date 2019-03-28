【德甲】拜仁破球會紀錄簽盧卡斯靴南迪斯　成身價世界第二高守衛

德國班霸拜仁慕尼黑正式宣布簽入馬德里體育會的法國後衛盧卡斯靴南迪斯，轉會費高達8000萬歐元，創下拜仁慕尼黑的球會紀錄外，亦成為史上第二高身價的後防球員，僅次於利物浦的雲迪積克之下。

現年23歲的盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez），是法國去年奪世界盃冠軍隊成員之一，在世界盃7場賽事亦有悉數上陣，在球隊地位舉足輕重。該名能勝任左閘及中堅的球員，在青年軍時期起效力西甲球會馬德里體育會，在2014年起為一隊上陣，期間曾助馬體會打入歐聯決賽及奪得歐霸盃錦標。

盧卡斯靴南迪斯效力馬體會多年，曾助球會打入歐聯決賽及奪歐霸盃冠軍。（Getty Images）

盧卡斯靴南迪斯在去年的世界盃中，悉數為法國隊上陣，是球隊的奪冠功臣之一。（Getty Images）

拜仁慕尼黑在球會網站公布，以破球會紀錄的8000萬歐元轉會費，簽入盧卡斯靴南迪斯，並簽約5年，將在今年7月正式加盟球隊。該名23歲球員以打破德甲轉會費紀錄加盟拜仁，成為世界上第二高身價的後防球員，僅次利物浦的雲迪積克。不過，該名法國球員最近飽受右膝韌帶的傷患影響，自2月起至今未有披甲，今季僅為馬體會在西甲上陣14場。

盧卡斯靴南迪斯以8000萬歐元的轉會費加盟拜仁慕尼黑，僅次於雲迪積克的身價，成為史上第二高身價的後防球員。（Getty Images）

盧卡斯靴南迪斯表示轉投拜仁慕尼黑，是職業生涯的重要決定，並感謝馬體會多年來的栽培，他說：「拜仁是歐洲及世界上的最佳球會之一，我感到相當榮幸有機會為拜仁效力，希望以自己實力助球會贏得錦標，我非常期待在拜仁取得突破。我亦十分感謝馬體會的職球員及球迷，帶給我12個難忘的年頭，馬體會在我心中有不能代替的地位。」

盧卡斯靴南迪斯在馬體會效力12年，他指即使轉會後，馬體會在他心中亦有相當重要的位置。（Getty Images）

拜仁慕尼黑的體育總監沙歷咸美錫（Hasan Salihamidžić），就大讚盧卡斯靴南迪斯是世界上最出色的後防球員，「拜仁能夠有如盧卡斯靴南迪斯般頂級的守衛加盟，我感到十分高興，他是世界級的防守球員，亦能勝任左閘及中堅位置，他絕對有能力為球隊後防線帶來更穩定的表現。」