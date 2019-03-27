【英超】雲高爾大談執教曼聯兩季經歷　指摩連奴蘇斯克查戰術一樣

前曼聯領隊雲高爾早前宣布退休，他接受《英國廣播公司》的專訪，大談由2014年至2016年執教曼聯的歲月。由接受這份工作到買球員，再到與球會高層的關係，67歲的雲高爾都有提及，他仍對執行副主席活華特隱瞞他去斟介摩連奴而耿耿於懷。 對於現時由蘇斯克查執教的曼聯，雲高爾指出跟摩連奴的曼聯戰術一樣，都是踢防守反擊，但球隊氣氛有改變。他表示曼聯有力贏歐聯冠軍，但他更看好曼城及利物浦，因為這兩支球隊更像一支團隊。

自從2016年夏天的英格蘭足總盃決賽後，雲高爾首次接受英國文字記者的訪問。他在葡萄牙接受《英國廣播公司》的專訪，講述他執教曼聯兩季的經歷，他表示在2014年夏天，他還收到熱刺的邀請。雲高爾說：「熱刺是個較佳的選擇，因為曼聯陣容老化，我知道要去大改革。我是否選錯了？或者，但只是跟從內心的決定。我執教過荷蘭、德國及西班牙最強的球隊，輪到教英格蘭的了。」

雲高爾在葡萄牙接受《英國廣播公司》的專訪，講述他執教曼聯兩季的經歷。（Getty Images）

雲高爾離任前，他帶領曼聯贏得足總盃。（Getty Images）

本來只打算簽約兩年

當時曼聯與雲高爾簽了3年合約，但原來這非其所想。雲高爾希望要一份兩年合約，因為他以前答應過母親會在65歲退休，但曼聯想跟他簽3年。他說：「這是格拉沙及活華特要求我的。這就是我現在還很憤怒的原因，是他們選擇這樣做的（簽約3年），活華特知道曼聯是我最後一間執教的球會。」最後，雲高爾未能完成合約，因為在他執教兩季後被炒。

雲高爾表示，曼聯高層早就知道復興並非短期的事，他說：「他們（曼聯）有7個30歲以上球員。我們在見工時已經講過。第一年，我們獲得歐聯席位，到我的第二季，我們贏了英足盃。」

雲高爾在2014年接手曼聯，執教兩季至2016年離任。（Getty Images）

不滿活華特私下聯絡摩連奴

​儘管雲高爾在第二季贏得足總盃，但最後曼聯還是解僱他，改為聘任摩連奴。他說：「我能夠理解活華特選擇摩連奴，他是個頂尖教頭，贏過很多錦標，比我多。」

雲高爾話鋒一轉地說：「我最不喜歡的是，活華特聯絡我的接任人，他知道有人會取代我，但他6個月來都沒有告訴我。每個星期五，我去開記者會，每次都被人問我怎樣看待那些傳聞。這樣做，教頭還有權威嗎？」

「那6個月，傳媒像圍住我的脖子一樣，能夠贏得足總盃，是我最大的成就。」

「那場比賽（足總盃決賽）之後一日，我跟活華特見面。他的論點是，我最多只會教多一年，但摩連奴可能會教3年、4年或者5年。我多謝他包了一私人飛機送我回葡萄牙，但他的論點真的不夠說服力。」

雲高爾表示那時尹佩斯狀態欠佳。（Getty Images）

在雲高爾執教曼聯的那兩季，其踢法常被批評，被指是「悶蛋足球」，控球多而威脅埋門少。雲高爾說：「你們說我的進攻悶，為何會悶？或者進攻沉悶，但這是因為對手『泊大巴』。之後你就不得不加快節奏，這是困難的。你要看看自己擁有什麼球員。」

他續說：「朗尼應該踢10號位，但尹佩斯的狀態不足以踢英超，這意味住朗尼是我們最好的前鋒。不過，曼聯需要全世界最好的前鋒。」

雲高爾認為朗尼的最佳位置是10號位。（Getty Images）

反擊迪馬利亞言論

雲高爾執教期間，曼聯買了很多球員，而阿根廷中場迪馬利亞可說是最失敗的收購。他最近還批評雲高爾，指他在曼聯發揮欠佳，原因是雲高爾安排他踢錯誤的位置。雲高爾說：「迪馬利亞說那是我的問題。我安排他踢過進攻上每個位置，你可以去查一查。他從未在那些位置踢出具說服力的表現。他不能處理好在英超踢波的壓力，這是他的問題。」

談到那兩季的轉會，雲高爾續說：「我簽舒韋恩史迪加，因為我們在球場上需要一名隊長。他做不到，他受傷了。」

「我想要最頂級的前鋒。我不想提及每個人，但當你得不到頭兩個目標，你應該要為得到第4或者第5選擇而開心，所以就有了法卡奧。不過，我們非常清楚，他容易受傷。這就是只借用他的原因。」

雲高爾希望舒韋恩史迪加能夠成為場上領袖，但因為傷患，這名前德國國腳做不到。（Getty Images）

「傳媒不會分析比賽，他們只會分析結果。」對於傳媒，雲高爾亦有怨言，還記得他在記者會上向記者派筆記，澄清曼聯並非「長傳聯」，他說：「人們覺得特朗普做總統之後才有假新聞，但其實在球壇，我們已經有這樣東西50年！」

「大家覺得我是個自戀狂，但我其實很抗拒。媒體喜歡我，因為我會講最誠實的答案。在球壇，有多少人會如實作答？我永不說謊，只講實話。或者那是我認為的真實，但那都是事實。」

雲高爾十分重用馬迪爾。（Getty Images）

蘇斯克查與摩連奴也是踢防反

在雲高爾離任後，摩連奴教了曼聯兩季半，今季因成績差劣下台，由蘇斯克查暫時接手。雲高爾講到他的兩位繼任者，「接替我的教練（摩連奴）改用『泊大巴』戰術及打反擊。現在，只是另一個教練『泊大巴』及打反擊。摩連奴與蘇斯克查最主要的分別是，蘇斯克查能夠贏波。」

「我已經不在其中，但驟眼看有些改變，氣氛似乎變好了。有件事是真的，蘇斯克查改變了保羅普巴的位置，他在新的位置更加重要。」

「現在曼聯的踢法並不是費格遜的。現在是防守及反擊足球，如果你喜歡這樣，那就喜歡吧。如果你認為這比我的沉悶進攻刺激的話，可以的，但這不是我見的事實。」

「蘇斯克查剛輸了兩場，他一定要處理好。獲得歐聯席位對曼聯十分重要，就像我做領隊那時一樣。不過，他們有能力贏歐聯，因為他們採用防守策略，所以很難擊敗他們。不論你喜不喜歡，這就是摩連奴留下的遺產。」

雲高爾表示看好拉舒福特的前途。（Getty Images）

拉舒福特、連格及安東尼馬迪爾等曼聯球員如今獨當一面，當年都是來自雲高爾的提拔或收購。他承認自己是一個愛用年輕人的教練他說：「很多教練，就像摩連奴，永遠不會給予年輕人機會。對的，5分鐘吧，蘇斯克查，10分鐘吧，但這些不是機會，機會是一整場比賽。」

「如果你不願意信任年輕球員，你就不適合執教一間有青訓學院的球會。」

「你的個人性格都十分重要，在我執教時，發現拉舒福特十分謙遜，我覺得他能夠更上一層樓。我知道有些球員可以有最好的能力踢波，但做人呢，就不行了。之後你可以忘記他。」

曼聯為了聘請摩連奴，炒了雲高爾。（Getty Images）

不滿銀行家管足球事

雲高爾不喜歡由銀行出身的活華特參與過多足球事務，認為曼聯應該加設足球總監。他說：「現在曼聯的架構中，在球探部門之上的是活華特的左右手。這個架構其實不差，但那名左右手應該是一位技術總監，提供足球方面的意見，而非銀行家的角度。」

「不幸地，我們談論的是一間商業球會，而非足球球會。我跟費格遜談過這個問題，在他執教的最後幾年，他都有面對這些問題。」

「曼聯當年有超過30名球員，我令到陣容變成23人，之後我就可以向青年軍選人。我在每間球會都這樣做，所以一直以來很多年輕球員在我手下獲得首次上陣機會。」

雲高爾認為蘇斯克查的戰術也是「泊大巴」加反擊。（Getty Images）

希望曼城贏歐聯冠軍

在歐聯8強，曼聯將遇上巴塞隆拿。談到歐聯爭冠，雲高爾則說：「人們覺得巴塞隆拿是最強的球隊，但其實不是。曼城及利物浦比巴塞更像一支團隊，而兩隊之中，利物浦又比曼城更似一隊人。」

「在我的哲學中，最好的球隊會得到勝利，但我希望曼城贏，因為他們踢出最好的足球。」

「我有我哲學，我深深相信，在4個國家都贏得錦標，就證明了我的哲學可行。」

「我的遺產不只是成績，我也是一名注重人際關係的教練，不只是球員，還有球會中的每個人。我知道這個不是我的形象，但我處事的方法其實很人性的。」在曼聯的比賽表現部門有40人，還有醫療團隊及球迷，他們都熱愛球會。我有次去利物浦的比賽工作，做評論員，曼聯的球迷仍然會為我喝采。大家仍然喜歡我，我十分自豪。這就是生命中最重要的。」

在對諾域治的英超，雲高爾這個造型引起球迷討論。（Getty Images）