【英超】沙拿杜拜出席活動與女球迷擁抱　被母親WhatsApp訓斥

利物浦射手穆罕默德沙拿，最近陷入入球荒，國際賽檔期趁機到杜拜鬆一鬆，亦出席了贊助商活動。 沙拿日前在Instagram上載相片，在活動期間與女球迷擁抱的照片，換來母親用WhatsApp隔空訓示。 雖然沙拿選擇用輕鬆手法回應母親，但仍有不少網迷批評該名埃及國腳行為不檢點。

沙拿在今個國際賽檔期未有入選埃及大軍名單，獲得了休息的機會，趁機到杜拜休息，期間出席贊助商活動，引來黎巴嫩演員阿卜多（Jessy Abdo）、埃及時裝名人加莉比（Hadia Ghaleb）到場一睹沙拿風采，期間更有一名女性與沙拿擁抱。

面對球迷的熱情，沙拿未有抗拒，卻惹來母親抗議及球迷的口誅筆伐。

沙拿於杜拜出席活動，引來其他名人到訪。（網上圖片）

一個沙拿球迷IG上載該名埃及球星與女球迷擁抱照片。（網上圖片）

沙拿在IG上傳Story，上載了一張來自「Mama」的WhatsApp截圖，除了沙拿擁抱女球迷的照片外，還有短訊，大意為「如果我見到你父親這樣做，我會立即要求離婚！」沙拿在截圖上加了幾個哈哈大笑的Emoji。

沙拿分享母親發短訊教訓自己的圖片。（沙拿Instagram）

阿卜多無辜受牽連

沙拿被母親訓斥，亦有不少保守網民在網上口誅筆伐，批評沙拿行為不檢點，作為有婦之夫應該拒絕球迷等等。更有球迷將該名女球迷誤認為阿卜多，在網上肆意批評，令到該名黎巴嫩女演員要公開澄清自己並非該名女性。

沙拿於2013年與同學Magi結婚，翌年於倫敦，當沙拿效力車路士時，妻子誕下女兒Makka。據了解，Magi是一名生物技術人員。