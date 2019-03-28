【西甲】高圖爾斯讚拿華斯是好隊友　盼好友夏薩特投皇馬

皇家馬德里的正選門將之爭，成為施丹回巢後一大關注點。今季加盟的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）接受《馬卡報》訪問時，稱自己從不後悔加盟皇馬，又稱基羅拿華斯是好隊友，但5個月的時間不足以令二人成為朋友。

泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）今季不時犯錯，於西甲已失掉30球，施丹去仗回歸時更貶高圖爾斯為後備，重用功臣基羅拿華斯。泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）接受《馬卡報》訪問時稱不後悔加盟皇馬︰「這一直是我想踢的球會。能為皇馬把關很奢侈，每兩周一次很爽。很久以前喜歡卡斯拿斯而關注皇馬，我買了一件卡斯拿斯的球衣，房內也有一支班拿貝的旗子。」

高圖爾斯表示在皇家馬德里壓力更大，球迷要求更高，但樂在其中。（資料圖片）

▼高圖爾斯與拿華斯今季西甲數據（按圖放大）▼

談到拿華斯，高圖爾斯明顯十分緊慎︰「我與基羅拿華斯關係不錯，他是好隊友，不過友情不能在5個月內建立。」他又重提盧柏迪古在位時，季初曾承諾拿華斯先踢頭兩場，自己會在之後兩場把關，惟往後就沒有進一步的討論。談到比利時隊友夏薩特，他表現得更放鬆︰「夏薩特是我足球界最好的朋友，我不知道他會否加盟皇馬或球會是否需要他。對我而言，他是世上最頂尖的球員之一，作為朋友當然希望他到來。」

基羅拿華斯身價不及高圖爾斯，但施丹不會忘記他是歐聯3冠王的功臣。（資料圖片）

▼曼城/利物浦英超餘下賽程（按圖放大）▼