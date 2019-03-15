【西甲】施丹重建皇馬第一步　5000萬歐元簽波圖中堅

施丹回歸帥位後的第3日，皇家馬德里宣布，21歲的波圖中堅艾達米列達奧將於今夏加盟，簽約至2025年。

皇家馬德里在當地時間昨日（3月14日）宣布，從波圖羅致21歲巴西中堅艾達米列達奧（Eder Militao），下季加盟，簽約至2025年。同時，波圖向葡萄牙股票交易所遞交文件，稱皇馬同意支付米列達奧的解約金5000萬歐元（約4.4億港元），將於季尾生效。

皇馬昨日在官網宣布米列達奧下季加盟。（網上截圖）

皇馬在官網介紹米列達奧，稱他自從去年夏天由聖保羅加盟波圖後，很快就成為波圖的主力，被視為葡超最佳的後衛。皇馬盛稱米列達奧是個全面的球員，雖然主要踢中堅，但也能勝任右閘，指他有速度及位置感，擅於預判，還有不俗的高空優勢。米列達奧今季為波圖上陣34場攻入3球，並已入選巴西國家隊。

皇馬在周一宣布施丹接掌帥印，取代蘇拿利，而米列達奧則是施丹回歸後首位落實簽入球員。

米列達奧加盟波圖半季，已經站穩正選。（Getty Images/資料圖片）

米列達奧在聖保羅出道。（Getty Images/資料圖片）

另外，西班牙《馬卡報》昨日報道，談到皇馬球星加里夫巴利的前景。報道稱施丹在去年5月請辭前，曾要求球會賣走巴利。如今施丹回歸，巴利的在皇馬的日子似是進入倒數，但球壇中鮮有球會能夠負擔巴利高達1200萬歐元的年薪，更沒有球會願為一位今夏就30歲的球員掏出超過7000萬歐元轉會費。

施丹周一上任皇馬主帥。（Getty Images/資料圖片）

熱刺估計皇馬會在今夏提出收購基斯甸艾歷臣，但將巴利加入交易的可能性不高，因為熱刺根本無力負擔巴利的薪金。《馬卡報》稱，熱刺主席利維曾向皇馬提出借用巴利一季，但要皇馬承擔巴利大部分薪金。不過，這個提議也難以實現，因為巴利不欲回到北倫敦，他認為這是職業生涯的倒退。