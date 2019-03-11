【西甲】VAR助皇馬挫華拉度列　一次直播蝦碌　掀視像執法反思

周日晚西甲皇家馬德里作客在先失1球下，憑賓施馬梅開二度，加上球證兩度藉VAR推翻主隊華拉度列的入球，以4：1反勝，暫時終結球隊低潮。 不過賽事卻發生小插曲，事緣其中球證在其中一次華拉度列入球後徵詢視像裁判意見時，電視直播卻影出VAR室內烏燈黑火空無一人，沒有視像裁判當值，令人質疑VAR可信性。加上過去一周內，VAR判決不斷出現爭議，事件再度令人爭論：「就算有VAR，是否也只是人治」的課題。

皇馬對華拉度列這場比賽，本來已怪事一籮籮。在比賽即將開始，兩隊球員準備進入場內進行熱身時，球場的燈光設施突然出了問題，當球員們進場熱身時，球場內依然是一片漆黑，兩隊球員只能摸黑熱身。不過在比賽開始前，球場工作人員還是解決了問題，燈光設施恢復正常，兩隊得以準時開始比賽。

沙治哥迪奧拿（右一）今仗兩度因為VAR判決食詐糊，成為最無奈球員。（Getty Images）

而到了比賽第13分鐘時，再次出現了震驚世人的一幕。當時華拉度列前鋒沙治哥迪奧拿（Sergi Guardiola）接應隊友傳中撞入，但球證在徵詢VAR裁判的意見觀看重播之後，判定越位在先，入球無效。不過當時電視直播鏡頭一轉至VAR室時，裏面卻是漆黑一片，空無一人！

這一幕當然逃不過廣大網民法眼，即時截圖上載是常識吧！網上即時掀起熱議，有人說：「是西甲賽場鬧鬼嗎？球證在和誰通話」；亦有人說：「這回還不斷正賽會在偏幫皇馬？根本沒有人當值」，事件更急速升溫至質疑足球賽是否該繼續使用VAR輔助執法。

THEY SHOWED THE VAR ROOM AND IT WAS EMPTY LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/AgnD4BfaZE — junior (@JuniorReyes17) March 10, 2019

賽後，有傳媒人解釋指，賽事絕無可能出現VAR室沒有球證當值的情況，西甲的VAR球證都是在西甲VAR中心工作的。估計應該是電視台直播訊號出錯，誤接了另一間已完成賽事正在閒置中的VAR室，而非華拉度列對皇馬那一場正在使用中的VAR室，才會出現了這種讓人哭笑不得的場面。

西甲電視直播鏡頭交待球證徵詢視像裁判作判決時，VAR室卻空無一人，事後有指是直播訊號出錯，純屬誤會。（網上圖片）

當然事件除了鬧成笑話外，亦惹來歐洲球壇不少對VAR輔助執法的反思聲音。湊巧地歐洲球壇在過去一周，由上周二的歐聯比賽起，包括歐聯3場16強賽事，皇馬對阿積士、巴黎聖日耳門對曼聯及波圖對羅馬，均出現重大VAR判決爭議；至周末西甲和英超比賽亦然。

不過不少教練均認同VAR執法重要性，PSG教頭杜慈指，就算因為VAR判決輸了比賽，仍支持球壇繼續採用VAR。英超曼城教頭哥迪奧拿則指出，球證需要VAR協助；由於英超下季才採用VAR，曼城史達寧在剛過去的英超比賽在越位位置射入一球。

「VAR判決牽涉太多人為因素」

有球評家認為，球壇引入VAR執法，本質上是好事，但條例上只列出4大條件去觸發VAR協助判決或許不足夠，同時亦有盲點，而很多情況最終決定權仍是依賴視像裁判和球證作決定，變相仍然是「人治」，未夠客觀。

賓斯馬今仗擔任皇馬隊長，並在下半場開賽15分鐘內連入兩球，成為球隊反勝功臣。（Getty Images）

賓斯馬易邊後梅開二度助皇馬反勝

說回華拉度列對皇家馬德里比賽，開賽僅11分鐘，皇馬後防奧迪奧蘇拿（Alvaro Odriozola）於禁區內拉跌對方巴南路，球證直指12碼。華拉度列由魯賓艾卡利斯主射卻一飛沖天。其後華拉度列沙治哥迪奧拿5分鐘內兩度因VAR食詐糊。戰至29分鐘，華拉度列終由阿奴亞入球先開紀錄。不過皇馬4分鐘後藉華拉尼在角球攻勢門前混亂射入追平，半場各一平手。

換邊後，皇馬賓施馬於15分鐘內梅開二度，客隊反先3：1。皇馬完場前雖少踢一人，但仍憑莫迪歷再入1球，以4：1大勝華拉度列，全取3分。