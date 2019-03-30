【排球】楊秀美奪雙季軍別泰職　港隊生涯亦正式落幕

兩年，一個圓滿。「我沒有白費這個機會」，楊秀美（阿Mi）以短短一句有力地總結她的職業排球夢。 日子沒有枉過，努力更沒有無功，由上季的下游球隊變至今季三甲勁旅，效力3BB Nakornnot的阿Mi終嘗獎項，以泰職聯賽及超級聯賽的雙季軍送別自己的職業排球生涯。 這名一代香港女排戰將亦同時宣布將卸下港隊戰甲，正式告別香港隊。

楊秀美在社交媒體上發文回顧兩年的泰職夢，我邊看着腦海邊想到兩年前在泰國採訪她的「地標戰」點滴。在我心中，有3個畫面是不會忘記，因為那份由她身上散發的真摯，是一種震撼。首先我們訪問到廣州亞運未有派女隊出賽一事，阿Mi流着淚說「連香港隊都沒有，何來職業？」那眼淚叫人難過；其後她跟隨當時球隊熱身，我問為何剛才哭起來？阿Mi想了一回但最後沒有回應，那停頓叫人揪心；在首場職業賽後，她手持一卷金額不多的泰幣笑着說「人生第一個職業賽獎金！」那份喜悅叫人感慨。

【泰國直擊】楊秀美職業排球初體驗 埋藏在微笑與眼淚下的排球人生

楊秀美外闖兩年，為職業排球生涯畫上句號。

楊秀美一圓職業排球夢，這兩年遇見的人和事，都可讓她無悔地記着。

兩年前泰職路展開，香港從此多了一名職業女排員，縱使當時球會RSU VC實力一般，阿Mi亦享受每刻夢想成真的感覺。其後機緣巧合下阿Mi因去年亞運的表現獲球會3BB Nakornnot垂青，泰職生涯得以延續，由下游球隊跳至前列勁旅的改變，最終在聯賽及超聯取下雙季軍的她特別感觸。「這一年得到的遠比季軍獎項多，有幸遇上有夢想的教練，我們一樣對排球有抱負，也認為隊球是一個大家庭；隊友無時無刻的照顧、練習認真度，以至對手、球證、球迷……大家的認同和掌聲都比任何獎盃獎牌珍貴，我不會忘記，感謝你們。」

楊秀美以雙秀軍送別職業排球生涯。

到我離開世界之時，起碼有一件事會記住。 香港女排大槌手 楊秀美

兩年一個夢，就如她所說，太多感受太多回憶，一切確實盡在不言中；兩年一個香港女排的證明，亦如她所道，「沒有白費這個機會」。今日即將離開夢想之地，這名效力15年港隊的槌手、去年亞運女排隊長同時宣布卸下港隊戰衣：「是時候從代表隊退下來，感謝遇見過、成就我的人，放心本地比賽會繼續看到我的蹤影。」

阿Mi最後引用《激戰》的對白總結職業生涯：「『我們來到這個年紀，還有什麼需要別人明白？』到我離開世界之時，起碼有一件事會記住。」

楊秀美形容球隊是個大家庭，感激教練和隊友的照顧，以及球迷的支持。

楊秀美每刻享受夢想成真的感覺，坦言所獲的認同和掌聲比獎盃獎牌珍貴。

也許短期內在香港談職業排球是天荒夜談，但就着楊秀美的經歷可讓我們知道，沒有不可能事。

還是想說，在香港除了紅館的世界女排大獎賽/聯賽，我們香港人擁有的，就是香港排球。

▼回顧兩年前 楊秀美外闖生涯之始

楊秀美與隊友對排球有着同一抱負，她們終以雙季軍完成這一季。