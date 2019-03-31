【足總盃】郭嘉諾仿「戰術大師」致勝　望爭成績助元朗尋贊助商

佳聯元朗及香港飛馬兩支聯賽中游份子，今日（31日）在深水埗運動場相遇，爭奪足總盃4強席位。雙方於120分鐘踢成1：1平手，但元朗主教練郭嘉諾加時仿效「戰術大師」雲高爾，於下半場尾段換入後備門將葉嘉宇把關，最終這位22歲守門員於互射12碼「突然死亡」階段撲走黃俊皓射門，帶領元朗險勝淘汰飛馬。

元朗今場有主帥郭嘉諾歸隊督師，慕沙及基斯亦停賽復出，不過飛馬僅5分鐘便從一次左路界外球得到機會，皮球越過元朗中堅法比奧頭頂後，由艾華追前抽射，惟未能命中目標。兩軍戰況膠着，元朗兩度欲靠遠射破關，基爾頓19分鐘於左邊K角位腳面一射遭梁興傑沒收；黎格爾35分鐘避過守衛後，離門20多碼起右腳攻門，僅僅柱邊出界。完半場前元朗由羅振庭右路傳中，慕沙乘張志勇大漏，瞓身於門前加一腳，卻射中門楣，結果雙方半場以0：0言和。

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元朗及飛馬兩軍激戰120分鐘，最後要以12碼分高下。（袁志浩攝）

雙方半場多有機會，但未能破門。（袁志浩攝）

飛長半場以基奧及曾至孝，入替陳肇麒與張國明，53分鐘羅曉聰於後場直線傳予查維斯，後者推入禁區後橫傳，基奧在12碼點附近轉身起腳射門，被陳嘉豪單手拍走。飛馬守門員梁興傑亦兩度救走險球，陳廣豪的窄角度埋門，以及慕沙禁區頂燙射，同樣被他一一化解。

飛馬稍後再以大衛拉菲爾換走查維斯，76分鐘終收成效，佐佐木周門前接應地波撞入，助球隊打破僵局。元朗尾段狂攻，在完場前終靠慕沙近門飛頂破網追平，補時階段再有陳曉鋒勁射省中人彈柱而出，結果雙方法定時間內只能踢成1：1。

郭嘉諾加時下半場換出後備門將，終元朗成功入4強。（袁志浩攝）

元朗於加時踢得主動，首10分鐘氣勢完全壓倒飛馬，惟多番起腳都無功而還。加時下半場張健峰獲黃金機會，面對空門左腳勁射，卻被曾至孝及時回防飛身護駕。完場前佐佐木周再頂入補中，但越位在先，最終雙方仍保持1：1比數，要以12碼分勝負。元朗就加時尾段便為互射12碼做好準備，特意換入後備門將葉嘉宇把關，雙方首五輪各有兩人射失，需進入突然死亡。最終元朗先由陳曉鋒射入，並由奇兵葉嘉宇撲走黃俊皓的射門，以總比數5：4險勝晉級，將迎戰富力R&F與冠忠南區的勝方。

葉嘉宇賽後成為了贏波功臣。（袁志浩攝）

+ 10 + 9 + 8

及時Team talk喚醒球員

前荷蘭國家隊主教練雲高爾，2014年世界盃同樣以此戰術助「橙軍」晉級，身為曼聯迷的郭嘉諾賽後承認有「參考」，但強調自己「以球員出發」：「當然有練過，始於想善用陣中1米9高的門將，這是我們的強項。雖然技術上兩名守門員沒有太大差別，但葉嘉宇氣勢較兇狠，玩心理成為達到效果，算是搏到！」

因就讀亞洲足協專業教練牌照課程而離港的他，坦言日前歸隊後發現球隊士氣低落，幸及時以「Team Talk」令球員重新專注，「據我所知，元朗自升班後還未贏過飛馬，這是第一次取勝，但四強對我們來說還未夠，希望可以入決賽或高舉獎盃。元朗去年因未有贊助商而遲了埋班，希望今季可踢出成績，讓球會更易尋找資金。」

郭嘉諾賽後指有參考雲高爾在2014年世界盃12碼前換門將。（袁志浩攝）

元朗去仗在多位球員停賽下遭傑志大勝，被外界質疑「放水」，郭嘉諾就此作出回應，「我們後備力量不多，很需要休息及輪換，加上元朗打正旗號讓年青球員出場，所以每場都在取捨。不過這並非代表元朗放棄聯賽，我們希望最後排名可壓過飛馬。」郭嘉諾亦補充，自己菁英盃4強賽或再因教練課程而未能領軍，正考慮屆時「早機返晚機走」，望申請獲批。