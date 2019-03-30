【足總盃】傑志6：0大勝理文殺入4強　朱志光：回歸石門幫助大

傑志在下周亞協盃分組賽「香港內鬥」對和富大埔前，今日（30日）先在足總盃8強對理文，終在林柱機梅開二度下，以6：0大勝一場，將在4強對夢想FC。 主教練朱志光認為，重返位於石門的訓練基地的確有幫助。

傑志今仗有盧卡斯受傷缺陣，為準備下周的亞協盃而作輪換下，今仗起用泰迪、佐迪及費蘭度攻堅，未料開賽12分鐘，泰迪就與彭梓鍵相撞而受傷，需退下火線，由中村祐人入替任右翼，佐迪則移入中路。早段雙方各有攻勢，傑志的三名箭頭各自起腳都未能把握機會，理文的羅俊仁起腳時，黃洋疑犯手球，但球證未有任何表示。

林柱機在今仗梅開二度，助傑志大勝一場晉級足總盃4強。（高詩琦攝）

理文一對中堅停賽 遭傑志狂轟6球

理文在一對正選中堅余煒廉及干沙利斯雙雙停賽下，防線屢現險象，戰至36分鐘，唐建文右路傳中搏得方栢倫手球，球證判罰12碼，華杜斯射入打開紀錄，完半場前，傑志再憑死球取得入球，方栢倫在左路畸角位侵犯中村祐人，鞠盈智操刀隨之而來的罰球斬尾柱，李毅凱直接頂入。

易邊後理文一度傾力反撲，前鋒尼迪利多次高水平演出，但就是無法破門，60分鐘梁嘉恆在尾柱頭槌一批又中門楣，久攻不下，理文終再失波。在68分鐘，傑志由半場入替的林柱機在禁區頂起腳轟入，這個入球亦令本來氣勢正盛的理文大受打擊，這名傑志中場在74分鐘接應費蘭度左路傳中撞入，傑志至此領先至4球。

費蘭度今仗再有入球，使他可再度以招牌動作慶祝入球。（高詩琦攝）

賽事末段，傑志翼鋒費蘭度在左路如入無人之境，77分鐘此子再次發難自行爆落底線，再交予佐迪門前射入，這一記入球，亦是這位西班牙前鋒為傑志攻入的第90個入球；交出多個助攻的費蘭度89分鐘截住中村祐人腳下球順勢射入，助傑志以6：0大勝一場，打入5月11及12日上演的足總盃4強，對手將是同日擊敗和富大埔的夢想FC。另一4強對賽組合，則待明日兩場8強賽（香港飛馬對佳聯元朗、冠忠南區對富力R＆F）後，就會產生。

中村祐人在比賽末段助攻予費蘭度，為球隊「埋齋」，6球大破理文。（高詩琦攝）

回歸石門後4戰全勝 泰迪鼻骨受重創

傑志主教練朱志光認為，球隊今日在細節上仍做得有所不足，但認為達到無需加時的目標已滿意。談及球隊重返賽馬會傑志中心操練後4戰全勝，朱Sir指訓練場幫助的確很大：「能夠更集中，安排亦妥當得多，有些練習加長了，在自己的球場可以多用一節；個別有些球員未有踢足比賽，也可以加訓練量，這方面會做得更好。」

早段傷出的泰迪則撞傷鼻骨，朱志光指他的「鼻骨爆了、歪了」，尚待作進一步檢查，而黃洋則輕微拉傷，但今仗換出是為顧全下仗賽事，「馬特史密夫需停賽，令亞協盃的調動較緊絀。」不過，朱Sir坦言下周中踢完亞協盃後，再下周一就要在聯賽大戰爭標對手冠忠南區，「哪一場比賽較重要，我仍在考慮。」

佐迪：爭取入第100球

講及38歲的佐迪仍能交出表現，朱志光盛讚：「泰迪受傷，令佐迪要廖化作先鋒出任中鋒，他的態度和表現仍十分好。」

佐迪則喜言，能以入球幫助傑志打入4強是開心事，能攻入個人在傑志第90個入球，更是特別：「今天很特別，我為球隊攻入了第90個入球，90是個很好的數字。感謝多年來一眾隊友的幫助，讓我能攻入這麼多入球。之後，我會努力去爭取射入第100球，為什麼不可以？」