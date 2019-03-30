【足總盃】夢想加時2：1挫大埔晉4強　李志堅：已準備好戰亞協

亞協盃分組賽下周三（4月3日）將上演史上首次亞協「香港內鬥」，而參賽雙方和富大埔及傑志，今日（30日）亦分途在足總盃8強出擊。 大埔在頭場率先跟夢想FC交手，兩軍戰至加時，終由拿祖射入致勝球，領夢想殺入4強。但完場之前卻因一記公正球出現小插曲，引發兩軍球員爭拗。

夢想FC上輪聯賽作客冠忠南區，已憑優秀演出，險些令該地區勁旅失分，最後僅以1球落敗；今日在足總盃對另一爭標份子和富大埔，夢想早段主導局勢，6分鐘就由希堅奴把握翟廷峯在危險區域傳球失誤，自行射入打開紀錄。這支港超下游球隊在26分鐘一個角球攻勢幾乎將比數擴大，不過今季以強大火力見稱的大埔積極反撲，28分鐘復出的李嘉耀右路斬中，門前伊高沙托尼迎頂但高出，完半場前杜度及伊高沙托尼先後施射，都僅僅不中目標。

辛祖雖然一度為大埔扳平，可惜未能助球隊晉級。（高詩琦攝）

亞哥斯達妙傳 拿祖加時奠勝

易邊後戰至61分鐘，大埔終於追和，辛祖一記球不着地的抽射入網追成1：1，但兩軍在餘下時間入肉攻勢都不算太多，比賽終進入加時階段。夢想在加時早段再向大埔施壓，94分鐘再有「斬穫」，後備入替的亞哥斯達左路施腳法落底線，再擺脫看管他的李家豪將皮球回傳至小禁區頂，伏兵的拿祖冷靜射入，助夢想再度超前。大埔其後全軍壓上，入球機會亦不少，但110分鐘一次連環攻門，先有艾華度近射被屠俊翹擋出、哈利頭槌攻門又不中目標。

拿祖在加時攻入奠勝一球，助球隊在足總盃淘汰大埔。（高詩琦攝）

完場前公正球惹爭議 李志堅：不應該

30分鐘的加時階段結束前出現爭議場面，艾華度攻門時被屠俊翹膝蓋撞到腰部，痛極倒地，夢想球員欲將皮球踢出邊線，但皮球慢溜下未滾出界外，球證終吹停比賽，賽事重新展開時亦形成一個公正球，大埔的辛祖處理，直接將皮球斬入禁區形成一次進攻，惹起夢想將帥不滿，到完場後兩軍繼續爭拗不休。

夢想主教練梁志榮賽後直言：「若是有體育精神的球員，皮球是否應該踢給我們？但辛祖這樣踢入去，若真的入了波、大埔追和了，我們又要向誰投訴？明白可能是求勝心切，但爭拗也是源於體育精神才出現。」大埔主教練李志堅則認為，這件事「不應該」：「球員有時有自己的情緒，我覺得是不應該的，尤其這些時間不應拿黃牌，多了黃牌就多一個負擔，但這是熱血的運動，一時血氣方剛就控制不到。」

兩軍在完場前因一個公正球惹起爭議，一度引起雙方球員的爭拗。（高詩琦攝）

夢想主帥梁志榮賽後指大埔球員或因求勝心切，而忘掉體育精神。（高詩琦攝）

梁志榮認為，夢想今仗表現不及上仗對南區時出色，尤其下半場踢得十分被動，「但能晉一級都算可以，無論對手是理文或傑志也好，我們也是想在今場獲勝，拿回一些信心和士氣去準備菁英盃。」梁Sir稱，盃賽會起用正選球員，不過他強調不會在聯賽放軟手腳：「爭標組形勢那麼緊張，我們不會放鬆，去搞無謂的事。」

大埔球員在加時末段以公正球進攻，惹起一眾夢想球員不滿。（高詩琦攝）

大埔將在亞協盃跟傑志交手，李志堅坦承今仗踢足120分鐘「不是最好的情況」，「但還有幾天休息，我們也已準備好。」談及最後缺陣的黃威及勞高，堅Sir稱：「黃威熱完身仍感不妥，不是有哪一部份特別痛，要視乎醫生如何說，下周亞協盃應該可以的，勞高下周末應該可以待命。」

夢想與大埔的足總盃8強戰況（按圖放大）