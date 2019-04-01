【拳擊】潘啟情硬撼鄒市明同門　力爭香港首個職業世青冠軍

「終於來了。」20歲定下目標，3年間默默奮鬥，香港職業拳手潘啟情（Raymond）終在下月12日挑戰夢想的WBO世界青年金腰帶，相隔約10個月再於主場出擊，為香港力爭首個職業拳擊世青冠軍。

潘啟情去年兩戰全勝，經理人Jay坦言對其爭奪世青金腰帶有信心。（資料圖片／鄭子峰攝）

DEF Promotions今日宣布，將在5月12日於灣仔會展舉辦3場職業拳擊賽事，職業生涯暫錄7勝1負的潘啟情，將在「亞洲職業拳擊精英賽」迎戰 WBA 中國青年拳王李翔（6-2-1, 2KOs），為香港爭奪首個職業拳擊世青冠軍、WBO輕蠅量級世界青年金腰帶。對手李翔出身貴州省隊，更是前國家隊代表何君君的陪練員，Raymond今次首度在擂台與左撇子拳手對戰，他表示會以擅長的爆發力應付：「他曾在前世界冠軍鄒市明都所在的貴州省隊訓練，相信他的技術和體系都是出自同一路，他的技巧和步法應該會比我成熟。但我一直以來的打法與他的路線不大相同，所以會盡量用自己的力量和爆發力壓過對手，即以出拳密度、體能、用鬥志和信心去同對方打。」

Raymond對手李翔是中國拳擊新星，現跟隨熊朝忠、徐燦等國內著名拳手一起訓練。（由公關提供）

來到第9場職業拳賽，Raymond去年在兩場拳賽均取勝而回，先於去年7月在修頓與日本拳手成塚亮激鬥10回合封王，再在除夕於澳門贏走世界青年國際洲際金腰帶。一拳一拳走來，他終在下月挑戰世界青年國際洲際金腰帶，力爭成為首名挑戰世青級別冠軍的香港職業拳手。相隔近10個月再於主場出擊，Raymond坦言期望能在主場觀眾支持下取勝：「這是我覺得要在23歲前一定要做到的目標，多謝DEF給我機會挑戰，很希望能把這條第一條WBO世界青年金腰帶留在香港。」

「終於打世青了。」成為職業拳手後磨煉3年，他說道。（資料圖片／鄭子峰攝）

Raymond於2月底已飛往菲律賓進行為期兩個月的特訓備戰，曾是這麼近那麼遠的夢想，他謂知道落實對手後有「終於爭世青了」的真實感：「距離比賽還有一個月，終有真實的感覺，這是一個很難得的機會。」他透露在上周開始已進行更多回合對打實戰訓練，「上星期第一次打了8回合對打訓練，接下來一個月會是一星期有24個至30個回合不等的對打，盡量將體能和技術提升去應付左手對手」。他將在本月28日回港，為賽事作最後調整。

去年來港作賽取勝而回的鈴木菜奈子，期待再來港比賽。（資料圖片／賴家俊攝）

此外，另一焦點賽事落在「中日新人王對決」，來自東京渡邉拳擊館的佐佐木蓮（8-0, 5KOs）於2016年出道，翌年於日本新人賽過關斬將，登基成為全日本羽量級新人王，他將首次挑戰8回合賽事，對手是同樣不敗的中國拳手馬革安（6-0, 1KO）。

曾於去年香港拳賽亮相的日本女拳手鈴木菜奈子（3-1, 1KOs），去年取得海外首勝後表示很期待再次來港作賽，今次她將在6回合輕蠅量級賽事挑戰菲律賓拳手Renz Dacquel（1-1, 1KO）。