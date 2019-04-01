【F1．巴林站】法拉利透露陸克萊失冠原因　壞車與MGU-H無關

陸克萊在巴林站整個周末表現可謂近乎完美，正當首個分站冠軍似是垂手可得，賽事進入第46圈，這名摩納哥車手向法拉利的工程師表示，車子引擎有點問題。 不消一會，平治雙雄咸美頓及保達斯，先後超越嚴重失速的陸克萊。最終在安全車的帶領下，陸克萊只得季軍。 「躍馬」在賽後透露，賽車失速並非熱能回收系統（MGU-H）有問題，反而是引擎其中一個汽缸出現問題所致。

陸克萊雖然起步被隊友華迪爾爬頭，但21歲的他很快就重奪領先位置，並一直帶頭到最後階段。

惟在第46圈，去年效力沙巴的他突然透過無線電向法拉利的工程師說：「引擎有點怪怪的」，最後在比賽還有10圈時，被咸美頓爬頭。

本以為可以守住亞軍一位，卻在完場前3圈被保達斯追過，陸克萊在比賽末段遇上的「災難」，最後以季軍終結，自己表現一直近乎完美，卻未能取得首個分站冠軍，落車時一臉無奈實是正常不過。

陸克萊今站表現出色，可惜卻因戰車問題未能於巴林稱王。（Getty Images）

法拉利指陸克萊的戰車問題與最初認為的MGU-H無關。（Getty Images）

雖然在比賽期間，法拉利的工程人員認為是MGU-H的問題，令到陸克萊的戰車失速，但賽後車隊主席賓諾圖澄清，問題出自引擎身上。

今年出任法拉利車隊主席的他表示，仍在檢查戰車之中，過後才可肯定真正原因，但就肯定與MGU-H無關。「我們正在檢查引擎，仍未能完全解釋發生什麼事，但主因是引擎其中一個汽缸出現點燃問題。」

咸美頓賽後安慰陸克萊。（美聯社）

中國站首個試車日進行評估

賓諾圖表示，引擎將運回意大利作更詳細檢查，需要更多時間去查看問題何在。不過引擎到最後仍在運作，所以應可以繼續使用。他透露：「我們會在中國站的周五（首個試車日）用上這副引擎，詳細評估它的習性及表現。」

陸克萊首個分站冠軍還要再等一等。（路透社）

賓諾圖認為最終得到季軍，所以讓陸克萊跑下去的決定是正確的，又指巴林站發生的事純屬個別事件，應可輕易找到解決方案。中國站將於下周展開，14日（周日）下午舉行正賽。