【F1．巴林站】法拉利大好形勢下失利　陸克萊盼車隊未來變得更強

法拉利車隊在巴林站再度失落分站冠軍，即使排首﹑次兩位起步，亦未能在正賽時取得今季首場勝仗。華迪爾在受壓下犯錯，結果只能以第5位完成；陸克萊在遙遙領先時，卻因戰車的引擎故障而馬力大減，結果只能取得季軍。兩位車手在賽後，亦對今場賽事的成績顯然大失所望。

法拉利兩架戰車在周五﹑六的練習及排位時，亦展示出實力，並比主要對手平治每圈快近0.3秒。法拉利在排位賽時，包辦首﹑次兩位起步，加上戰車的馬力，「躍馬」被外界視為是今場的大熱門。不過，法拉利不幸事在今站接二連三，先有華迪爾失誤自轉，及後前翼飛脫，進入維修站修理後，只能以第5位完成。

其後，遙遙領效的陸克萊，卻因戰車引擎故障而馬力大減，被「平治雙雄」從後趕上，結果未能首度踏上頒獎台便登上最高一格，以季軍完成賽事。

法拉利兩位車手，在今仗亦未能為車隊在今季「開齋」取勝。（Getty Images）

陸克萊在今個比賽周末表現強勢，但未能在正賽奪冠而回。（Getty Images）

21歲的摩納哥車手陸克萊，在今個比賽周末表現強勢，挾破賽場紀錄之勢排頭位起步。陸克萊領放至比賽末段，突然透過無線電通知比賽工程師，引擎狀況有異樣，結果以季軍完成，但陸克萊今場卻贏盡掌聲。咸美頓在比賽結束後，隨即上前安慰該名摩納哥年青車手，指超越他的感覺奇怪，同時亦寄語鼓勵他，未來還有不少機會。

陸克萊一度領先近20秒，但卻因引擎故障而被平治趕過。（Getty Images）

咸美頓在比賽結束後，亦鼓勵陸克萊不要因此而氣餒。（Getty Images）

"You drove fantastically... you've got a long future ahead of you"👌



Big respect for @Charles_Leclerc from the race winner 👏#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/QHiuz3uoPZ — Formula 1 (@F1) March 31, 2019

陸克萊在領獎時，臉上難掩失落之情。陸克萊賽後表示縱然失望，但這就是賽車，並指車隊與他在日後會變得更強，「我與車隊上下一樣感到極其失望，但這正正是賽車場有可能發生的事，不幸地我們隊在今站並不順利，我們的戰車在今個比賽周末表現優異，亦歸功一眾的工作人員，但我相信我們車隊在往後將變得更強。無論如何，我對職業生涯首次踏上頒獎台亦感到十分高興。」

陸克萊賽後在Instagram中發文，表示他將以更強姿態回歸。（Instagram截圖）

陸克萊在今仗失利後，希望車隊在往後不要失去信心。（Getty Images）

另一位法拉利車手華迪爾，亦直言今場的戰績並不理想，亦承認被咸美頓力逼下犯錯，「當你在頭行起步，但未能躋身前3名當然有所失望，今場賽事不太順遂，換胎後稍稍好轉。及後，我也有失誤，失去位置之餘，亦使戰車的前翼受損，結果只能以第5名完成，這個成績未如理想。」