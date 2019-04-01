【英超】「拉比奧特」現身晏菲路撐利物浦　史杜列治轉崗位？

周日利物浦主場對熱刺一仗，有眼利球迷留意到，觀眾席上有一個樣子酷似巴黎聖日耳門（PSG）球星拉比奧特（Adrien Rabiot）的男子，戴上PSG的cap帽觀戰。 直播畫面的截圖一出，立即惹來無限遐想，事關此子本季尾約滿，曾被盛傳或加盟利物浦。不過真相很快已被「當事人」揭破。

比賽戰至上半場29分25秒，利物浦一次界外球，右閘阿歷山大阿諾特預備把球擲入球場。攝影師鏡頭一轉，重點變為阿諾特身後的觀眾席。

定睛一看，正正坐在廣告板後第一行的，是一個長髮尖面白人男子。好像讓人不得不「認出」他那樣，此子頭上戴了一頂巴黎聖日耳門（PSG）cap帽。看到這一幕的人，第一反應必然是：「拉比奧特」？

由於拉比奧特近月屢次傳出加盟紅軍的傳言，不知就裏的球迷自然會對此作出相關聯想。

名叫Connor Deane的利物浦球迷在Twitter確認，相中人是他本人，而非拉比奧特。（Connor Deane Twitter截圖）

拉比奧特更親自在Connor Deane的帖文中留言（見紅圈），非常搞笑。（Connor Deane Twitter 截圖）

拉比奧特現年23歲，身高1.88米，司職防守中場。他是PSG自家青訓出身，本是球隊必然正選，因拒絕球隊開出的新合約被雪藏，自去年12月至今未獲派上陣。此時此刻，他突然「現身」晏菲路，立即惹來瘋狂猜想……

然而一個名為Connor Deane的男子，隨即打斷利物浦球迷的希望，他把這張直播截圖上載，並寫上：「我確認拉比奧特今天並未入場觀戰，那個其實是我。把派對搞砸了，十分抱歉。」

他顯然也覺得自己與拉比奧特長相近似，不時戴上PSG的cap帽來以假亂真，Connor本人是位忠實利物浦球迷，經常隨隊作客支持。

最搞笑的是，他的帖文引來拉比奧特親自回應，即使只是一句：「很好（Great）」並加上雙眼和笑哈哈emoji，再加幾個「hahaha」，也足以令大家感受愚人節的歡樂氣氛。

拉比奧特下季會在晏菲路嗎？（Getty Images）

到底兩人有多相似？從兩人的日常照片可見，外型至少有八、九成相似，將二人的照片放在一起，相信沒多少人分得出他們吧。

誰是拉比奧特、誰是利迷Connor Deane，真是令人傻傻的看不清。（拉比奧特Instagram、Connor Deane Twitter）

此圖還有另一有趣之處，就是「拉比奧特」身前的拾球僮，樣貌與近期在紅軍失寵的前鋒史杜列治甚為相似，有口痕利迷開玩笑說：「史杜列治沒有多少出場時間，很高興看到他善用時間，當上拾球僮。」

周薪高達12萬英鎊的史杜列治，本季尾與紅軍約滿，盛傳他將不獲球會留用。近期「大師兄」已完全失寵，出場次序排在奧歷治、拉爾拉拿之後，對熱刺一仗連後備名單也沒有他的份兒。