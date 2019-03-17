【法甲】麥巴比曾因遲到被PSG重罰　拉比奧特歐聯夜外遊遭禁賽

職業球員練波遲到，被所效球會紀念品處分實屬正常，但萬一你是基利安麥巴比，又會怎樣呢？ 就算是世界盃冠軍成員，球壇現時最炙手可熱的球星也好，巴黎聖日耳門一樣「冇情講」，而且罰得更重。 西班牙傳媒近日發現，麥巴比與拉比奧特曾在去年10月底遲到，被PSG罰180000歐元（約160萬港元）。

《阿斯報》最近爆料，指麥巴比與拉比奧特，於去年10月底一次操練遲到，未有按時出席作戰會議，齊齊被球會重罰180000歐元。當時麥巴比又簽了文件，承認自己違反球會規則，並接受罰款。據了解，二人的罰金都直接存入PSG的慈善基金。

麥巴比因遲到，曾被PSG重罰。（路透社）

皇馬對麥巴比虎視眈眈。（Getty Images）

皇馬自C朗離隊後，收購麥巴比、尼馬的「風聲」不絕，早前會長佩雷斯被問到二選一，會選擇哪名球星時，丟下一句「兩個都要」就揚長而去。西班牙傳媒認為，「銀河艦隊」十分關注麥巴比的情況，尋找任何可以得到他的機會。不過，麥巴比早前歐聯16強次回合對曼聯前，就已透露與球會協議來季會留低。

「基沙文麥巴比」被拒

人紅時非多，法國Brive-la-Gaillarde一對夫婦在去年法國贏得世界盃後，希望把兒子的名字改為基沙文麥巴比（Griezmann Mbappe）。但被當地市政府以「有機會影響兒子利益」為由拒絕，最後他們決定為愛兒改名為Dany Noe。

拉比奧特在PSG有歐聯比賽的日子外出夜蒲，最終被罰停賽。（網上圖片）

拉比奧特夜蒲罰停賽

拉比奧特除了10月與麥巴比齊齊被罰外，原來在之後3個月都曾被球會以罰款處分過。拉比奧特自去季尾已一直被傳會被賣走，今季上陣時間亦不算多，至今在各項比賽上陣20場，但已多周都不在大軍名單中。這名23歲法國中場最近被爆，在歐聯16強次回合作客曼聯一戰，未有隨隊出戰卻出外「夜蒲」，令到球迷十分不滿。

拉比奧特與PSG關係僵化，看來出走只是時間的問題。（Getty Images）

幾可肯定「冇得留低」的拉比奧特，因夜遊事件再次被球隊處分，PSG決定罰他停賽到3月底。PSG總監Antero Henrique在事件發生後明言：「拉比奧特不專業的態度，對我來說是不能接受的，對球會、隊友還是球迷亦然。記住，他到2019年6月30日前仍是我們的球員。」PSG將在周一凌晨迎戰馬賽。