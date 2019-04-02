【英超】阿仙奴兩球淨勝紐卡素升第三　藍斯17次主場入波皆報捷

英超除了首、次兩名的曼城與利物浦爭冠形勢激烈外，其餘4支「Big 6」球隊在爭逐前四同樣緊湊。阿仙奴今輪聯賽在主場迎戰紐卡素，結果由艾朗藍斯及拿卡錫迪各建一功，以2：0取勝，賽後超前熱刺升上第3位。其中今季後將離隊的藍斯，效力阿仙奴以來第17次聯賽在主場建功，球隊皆能取勝。

阿仙奴、熱刺、曼聯及車路士為來年的歐聯席位而戰，形勢相同緊湊，4支球隊的分差非常接近。今輪聯賽曼聯及車路士同樣全取3分，繼續守在第5及第6位；熱刺則不敵利物浦，只要阿仙奴今場在主場擊敗紐卡素，便可超前該支同市死敵，今季首度登上聯賽榜第3位。

阿仙奴兩球淨勝紐卡素後，力壓熱刺與曼聯升上聯賽第3位。（路透社）

阿仙奴在上半場13分鐘便已經將皮球送入網內，阿仙奴一次角球攻勢傳中，今仗戴起隊長臂章的藍斯在小禁區內近射得手，但因柏柏斯達夫普路斯犯規在先，入球被判無效。「食詐糊」的藍斯在30分鐘終於建功，阿仙奴的小組組織，拿卡錫迪盤球突破時被對方守衛踢走腳下球，皮球輾轉間落在藍斯腳下，他第一時間左腳掃把腳射遠柱入網。拿卡錫迪在上半場末段在禁區內轉身抽射，惟被紐卡素守衛門前頂出。

藍斯在上半場便射破紐卡素的大門，但因隊友犯規在先入球無效。（路透社）

戴起隊長臂章的藍斯，在上半場30分鐘終於取得「士哥」。他17次英超在主場為阿仙奴入球，球隊皆能擊敗對手。（路透社）

今仗阿仙奴的隊長兼入球功臣藍斯並未能戰畢全場，在67分鐘疑因傷被換出。阿仙奴直至完場前7分鐘，才由拿卡錫迪增添紀錄，兩名「兵工廠」箭頭一次配合，奧巴美揚以頭槌與拿卡錫迪「撞牆」，後者趕及在門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）沒收前，巧妙地挑射入網，在83分鐘射成2：0，奠定勝局。

藍斯今仗未能戰畢全場，在67分鐘疑因傷退下火線。（路透社）

阿仙奴全取3分後，連續10場聯賽主場贏波，以63分今季首度升上聯賽榜第3位，以2分領先排第4及第5的熱刺和曼聯。兵工廠今季在艾馬利帶領下成績有進步，在尚餘7場聯賽下，總積分已追平去季。

另外，戰畢今季後將轉投祖雲達斯的艾朗藍斯，在今場射入今季第4個聯賽入球，亦是他2009/10年球季至今，聯賽第17次在阿仙奴的主場有「士哥」，無獨有偶球隊皆能獲勝。

拿卡錫迪在射入今季第13個聯賽入球。（路透社）

在今仗攻入第13個聯賽入球的法國前鋒拿卡錫迪，與奧巴美揚合作無間，希望助球隊穩守第3位，「我們今仗發揮不俗，我亦不知道原來已經是主場十連勝，在場只是一貫地全力為球隊爭勝。我與奧巴美揚的合作關係相當好，我們擁有共同的目標，希望互相幫助，製造更多入球，協助球隊取勝」。