【英超】卡迪夫城主帥禾諾克怒斥球證執法水平　護級形勢不樂觀

卡迪夫城在今輪英超聯賽主場迎戰車路士，一直領先車路士至比賽末段，卻因一球有越位嫌疑的入球扳和，車路士更在補時階段絕殺卡迪夫城，使仍然力爭護級的卡迪夫城慘失3分。卡迪夫城主帥禾諾克在賽後直指英超雖然是世上最佳的聯賽，但球證的執法水平卻是史上最差的。

卡迪夫城與車路士在上半場互無紀錄，主隊在下半場開賽1分鐘，由甘馬拉沙（Víctor Camarasa）接應哈利艾達（Harry Arter）的傳中，第一時間撞射入網，在46分鐘先開紀錄。暫列聯賽「尾三」的卡迪夫城當然希望保住勝果，不過車路士在84分鐘，由隊長艾斯派古達明顯在越位位置門前頂入，球證與旁證皆未有表示，扳成平手。車路士其後在補時階段，韋利安右路傳中，羅夫度斯卓克力壓主隊守衛衝頂破網，絕殺卡迪夫城，全取3分。

車路士賽後以60分緊隨阿仙奴列第6位；卡迪夫城以28分排18位，雖少踢17位的般尼一場，但仍以5分落後，護級形勢並不明朗。

艾斯派古達接應傳球時處於越位位置。（影片截圖）

艾斯派古達在越位位置頂入扳平一球。（路透社）

卡迪夫城主帥禾諾克（Neil Warnock）對於球隊被一個問題球追平以至被反勝，在比賽結束後走進中圈附近，一面狐疑地看着球證與旁證，更一度上前理論。

該名年屆70的老帥在賽後亦難掩其憤怒之情，對今場的球證執法水平大表質疑，直斥英超擁有世界上最差的球證，「艾斯派古達明顯在越位位置，這個是清晰的越位，但我並不明白為何球證與旁證亦毫不察覺，英超是世上最佳的聯賽，但球證的執法水準卻是世上最差，我相信般尼﹑白禮頓及修咸頓將會十分歡迎這個錯誤的判決。」

羅夫度斯卓克在完場前頂入絕殺球，以2：1擊敗卡迪夫城。（路透社）

卡迪夫城主帥禾諾克在完場後一臉迷惘地望着球證及旁證。（路透社）

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禾諾克在賽後指出在近3周的努力，因一球誤判而付諸東流，「球隊在近3周十分努力，積極希望搶分護級，但卻因球證的誤判而白費，這是一個難以令人相信的事實。」

卡迪夫城的護級主要對手，修咸頓及般尼在今輪聯賽亦取勝而回，與白禮頓在內3支球隊同得33分，比處於18位的卡迪夫城多出5分。卡迪夫城在餘下的7場聯賽需要面對曼城﹑利物浦及曼聯，護級形勢相當嚴峻。