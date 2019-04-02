【法甲】摩連奴即食文化不符里昂　傳不獲合約未能登陸法國

摩連奴早前明言有意執教法甲球隊，但這個計劃或未能在來季實現。法甲第3的里昂傳向季尾約滿的真尼斯奧（Bruno Genesio）開出新約，繼續以青訓為球隊未來的重心。

里昂近年重視青訓及年輕球員「加工」再出售圖利，真尼斯奧的身份十分合適。52歲的真尼斯奧球員時代效力里昂10年，掛靴後於2007年起任里昂B隊助教，2009年成為B隊主教練，兩年後升上一隊助教。至科尼亞在2015年被辭退後，真尼斯奧坐正，首季以65分成法甲亞軍，3季以來都表現穩定。

真尼斯奧由里昂B隊做起 重視青訓

真尼斯奧季尾約滿，早前有摩連奴親口表示有意執法甲，令外間傳出摩帥登陸里昂。不過里昂主席歐拿斯（Jean-Michel Aulas ）有意留用真尼斯奧，法國《隊報》指里昂開出2+1合約予真尼斯奧，料最快可在今周落實。事成的話，年輕球員艾奧亞、尼當比利、馬田泰利亞將可獲得穩定上陣機會。

有傳真尼斯奧聖誕前因女兒被侮辱而與里昂球迷組織Bad Gones交惡，看來未有影響他續約里昂。（資料圖片）

▼里昂在真尼斯奧執教4季表現（按圖放大）▼

至於季中與曼聯解約的摩連奴，昨在葡萄牙的論壇中，提到自己去向︰「我沒有因沒有球隊執教而受苦，現在我有時間處理其他事情。不過老實說，我來季想重執教鞭。」執教葡萄牙也是摩連奴想做的事，不過非當下目標︰「費蘭度山度士不需擔心，我現在及短期內都沒有興趣，我們是朋友，這是我退休前才會想做的工作，不過我的執教生涯仍長路漫漫。」

摩連奴聲言來季重返球壇，但未有落腳點。（資料圖片）