【行山．01山記】「麥徑40」第一擊行浪茄　風災後破落中的生命力

西貢的浪茄灣被譽為全港最靚的沙灘，但颱風「山竹」留下的痕跡尚在，高大的塌樹不規則地橫臥灘上，仍有一片滿目瘡痍之感。在破落的浪茄，卻是生機勃勃，在一道窄小的溪流中，數以百計的蝌蚪掙扎求存，成為行山人士路過的一大景點，也是一堂最好的自然生態課。

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

「野外動向Hong Kong Discovery」創辦人Jan在起步前向參加者講解路線。（顏銘輝攝）

趁麥理浩徑啟用40周年，《01體育》與「野外動向Hong Kong Discovery」合辦「麥徑40」行山計劃，招募參加者，每月行一段麥徑；在3月的最後一個星期日（3月31日），舉行首次活動，由西灣亭出發，逆走麥徑，行至浪茄，再環萬宜水庫回北潭涌；預計早上10時出發，約下午4時完成。

是日天氣清涼，多雲有風，是行山的好天氣。一行山領過精美的麥徑第1段貼紙後，就在上午10時20分出發。由西灣亭到西灣山路上，景色美不勝收，時而望往萬宜水庫的群山環湖，時而見到大浪四灣的連綿海岸，令參加者多次停下腳步，拿出手機拍照。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

「麥徑40」的參加者在吹筒坳的十字路口休息。（顏銘輝攝）

「野外動向Hong Kong Discovery」的Jan與參加者在大浪四灣的背景前自拍。（顏銘輝攝）

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登西灣山頂前與靚景自拍

快到西灣山頂時，有一開揚平台，景色最壯觀，盡見西灣、鹹田灣、大灣及東灣。美景下，「野外動向Hong Kong Discovery」創辦人Jan以大浪四灣及蚺蛇尖為背景，與參加者自拍。「01SOLar」成員山系女生Melody待大隊離開後，特地留下繼續影，可見此靚景的魅力。Melody體能相當好，很快就追上大隊到西灣山頂。

越過西灣山頂是另一番的風景，先朝向睇魚岩頂及長岩頂一帶，遠方是一望無際的大海，之後就會望到整個浪茄的景色。參加者體能皆不俗，腳程快之餘，一路上休息不多，中午12時多就落到浪茄灣。

浪茄沙灘上仍然滿佈被「山竹」吹倒的塌樹。（顏銘輝攝）

行到浪茄，參加者靠枯木橫過小溪流。（顏銘輝攝）

浪茄小溪流中的蝌蚪：

浪茄以水清沙幼的沙灘而聞名，但沙灘後塌樹東歪西倒，仍保留住颱風「山竹」吹襲的痕跡，加上當日天陰，整個環境有種荒廢破落之感。由西灣山落到去，先見到戒毒所的圍欄幾乎沒入沙中後，浪茄村的路牌亦有大半截被埋在沙下。從前，浪茄營地古木參天成林，但如今不少被連根拔起，躺在沙上。

浪茄小溪遇見蝌蚪群

在破落的浪茄中，有一處生機勃勃。有道溪流自山而下，從林中蜿蜒而出，水量不多，在沙地上沖出一道淺坑，朝海洋流去。行山人士踏着橫臥溪流上的廢木，小心翼翼地行過。

過河時，頭往下望，見到一群又一群蝌蚪在溪流中游來游去。「野外動向Hong Kong Discovery」的朋友Antipas則表示，很少蝌蚪可以成長為青蛙，大約100尾蝌蚪只有一尾可以生存到最後；他認為這處環境不佳，可能200尾蝌蚪只得一尾可以成為青蛙。

在雨中，一行人由浪茄趕去東壩避雨。（顏銘輝攝）

行至浪茄營地時，開始下雨，一行人沒有細味沙灘景色，趕緊行往東壩避雨要緊。抵達東壩時，時間大約是下午1時許，天氣仍沒有改善，所以與「野外動向Hong Kong Discovery」商量後，不得不決定中止行程，參加者可選擇在東壩提早退出，或者冒雨趕路出北潭涌。

將舉行第2次活動行大浪西灣

儘管活動因天雨而中止，但行至浪茄才下雨，都算運氣不俗，至少一行人在上落西灣山時，可以在乾爽涼快的天氣下行走。要知道，從西灣山落浪茄的山路有點崎嶇，如果地濕的話，會很容易滑倒。

「麥徑40」計劃首次行山活動完成，今月將會舉行第2次活動，由西灣亭經大浪西灣及鹹田灣，沿麥理浩徑第2段行到北潭坳。日期及報名等詳情將會在稍後公布，請留意《01體育》的Facebook！

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