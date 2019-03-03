【行山．01山記】戰爭遺跡何處尋　柏架大潭草木森

行山不但可以感受大自然，還可尋找前人的故事。 香港島柏架山一帶，除了花草樹木，還有很多歷史遺跡及廢墟，既有為人熟悉的戰時爐灶，也有日軍在佔領期間所挖的山洞，還有荒廢的警察練靶場，尚有由太古興建的療養院及吊車遺址。

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

記者參加香港郊野活動聯會舉辦的「柏架山、大潭古蹟探奇之旅」，跟隨「廢墟達人」劉李林走訪港島東的山頭野嶺。由康怡花園起步，從繁華鬧市踏入恬靜郊野，從下而上探索這片城市邊沿的叢林，找尋那些前人留下的痕跡。

沿徑而行，水聲潺潺，跨過水道，攀上泥坡，只見4座比人還要高的石墩屹立在林中。劉李林表示，這些石墩是柏架山吊車架的遺跡，石墩呈梯形，一人難以環抱，頂部有被鋸斷的鐵枝。眼前是百多年前風光一時的吊車系統，但現已跟荒山叢林為鄰，無人問津；透過疏落的枝葉往外望，不到百步之遙，高樓林立，可見廢墟與城市之間的距離是多麼接近。

《香港廢墟導賞》作者劉李林帶領「柏架山、大潭古蹟探奇之旅」。（顏銘輝攝）

洋人經理和工程師不適應香港的濕熱天氣，太古洋行便在柏架山興建宿舍和大風坳設避暑別墅供他們居住。1892年，更在鰂魚涌興建吊車連接英皇道和大風坳，接載員工上山下山。（太古集團香港歷史檔案服務）

吊車不復再 石墩猶在

柏架山吊車由太古洋行興建，於1892年完工啟用，連接鰂魚涌的英皇道及大風坳，是香港首座吊車系統。當時，太古洋行於大風坳上設有宿舍及療養院，吊車可以接載員工上落山。吊車是當年的先進科技，劉李林更稱柏架山吊車更是世界上首個載人吊車系統。

不過，柏架山吊車運作40年後，在1932年被拆卸，但工人只將吊車的鐵架拆去，留在原地的石墩，則「見證」鰂魚涌及太古的百年變遷。跟隨劉李林沿引水道左右探索，不久又在山坡上發現兩座吊車石墩。兩座石墩立於石牆上，其中一座被樹根盤纏，從石牆下仰望，幾乎不見原貌，但攀上坡後，見到石墩仍然完整。劉李林表示沿當年的吊車路線，一條直線鏟林上山的話，可以找到所有石墩。

全港最早吊車喺邊？ 清朝畫家見過都話：巧奪天工

劉李林表示，這些石墩是柏架山吊車架的遺跡。（顏銘輝攝）

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靶場遺址隱在山林之中

在這座鰂魚涌的後山上，除了柏架山吊車遺蹟，還有警察練靶場的遺址。入練靶場的路並不明顯，沿排水渠上攀，走進叢林，先見到一座厚實的石牆，應該是練靶場的擋彈牆。擋彈牆前有槍靶的遺跡，底座有破損的紅磚，上方留有銹跡斑斑的方型鐵框，逐漸與四周的樹藤融為一體。

在不遠處，有座一層水泥建築，結構完整，頂部積滿枯葉枯枝，鐵門打開，相信過去有不少勇者入去一探究竟。鐵門只有半個人的身高，因為四周沙泥塌陷，逐步將這間練靶場儲物室淹沒。

引水道兩旁有很多不同類型的廢墟遺跡。（顏銘輝攝）

沿排水渠而上，會到達警察練靶場的遺址。（顏銘輝攝）

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返回引水道，走上另一邊的石級，不久豁然開朗，是一片平地，上面有兩排軍事爐灶。爐灶由紅磚砌成，留有歲月的痕跡，雜草從磚縫石隙冒出來，有的是兩三根苗頭，亦有的已成小草堆。在這個軍事爐灶場中，特別有個爐灶特別高大，原因不明。

二次大戰時，英軍在柏架山北麓建設多組戰時爐灶，準備與日軍周旋，但在1941年12月，港英政府兵敗如山倒，香港保衛戰僅18日，所以英軍基本上在抗戰時沒有用過這些爐灶。戰後，這一帶山頭未有發展，其後被劃入郊野公園範圍，所以得以完整保留。

英軍爐灶廁所分佈山上

跟劉李林上山，當然不只看那些為人熟知的遺跡，他帶領大家走進那些似路非路的小徑，又見柏架山吊車的石墩，續往前走，一座沒有頂部的水泥建築屹立眼前。走進去，內有間隔，每個間隔都有個地洞。劉李林表示，這個是英軍所建的廁所。

那些昔日的糞坑已成植物茁壯生長的園地，樹根深入坑中，攀牆而上，為這些戰時遺跡搭建了綠色的高頂。有些樹根用上數十載時光，緩緩將牆壁鑽開，露出內裏的磚頭。在劉李林帶領下，一行人參觀了3座英軍廁所，構造大同小異，有的深入林中，亦有的正在路邊。劉李林表示，在爐灶場有漁護署樹立的介紹牌，稱這些建築物為儲糧倉，但從結構去看，他堅持認為是廁所。

劉李林介紹英軍興建的軍事爐灶。（顏銘輝攝）

參加者觀看一個特別高大的爐灶。（顏銘輝攝）

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這是英軍興建的廁所。（顏銘輝攝）

由柏架山道接上康柏郊遊徑，前往今次旅程另一個重點，就是日軍洞。在日佔時期，日軍在香港多個山頭挖洞，準備應付盟軍的反攻。在柏架山及大潭一帶，就有多個日軍洞。日軍洞眾多而且簡陋，本身沒有名字，戰後探險者按每個山洞的特點起名，約定俗成。

柏架山上多日軍山洞

首個探訪的日軍洞是康柏郊遊徑旁的「掃把洞」，此洞沒有分岔路，主要入口在山徑之下，另一端的出口就在山徑旁，但洞口甚細，女士還可以輕鬆鑽出來，但強壯的男士就較吃力，不如走回頭出洞更好。劉李林解釋，以前該洞入面有把掃把，故而得名。

沿康柏郊遊徑續走，過恐龍石後，轉上山坡小徑，不一會兒，便見洞口。此洞較大，支路也多，當初因為有8個出入口，故名「八仙洞」，但如今入去，始終找不全8個洞口。喜歡刺激探險的朋友，會覺得「八仙洞」比「掃把洞」更值得玩味。

行到大風坳，往畢拿山的山路下，都有一個洞道較短的日軍洞，被命名為「石碑洞」，因為洞口有個石碑。劉李林表示這塊是以前太古療養院的界石，上面刻了「RBL」。

劉李林帶領參加者行康柏郊遊徑。（顏銘輝攝）

入「掃把洞」前，要準備好照明工具。（顏銘輝攝）

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大風坳是港島東的主要郊遊地點，有燒烤爐、公廁及涼亭，但以前太古洋行在此建有療養院及宿舍。雖然療養院早被拆卸，但在大風坳仍有遺跡，除「石碑洞」外有界石，往柏架山頂的馬路旁，都有另一塊療養院的界石。此外，行至燒烤場的邊緣，都會見到療養院的地基，而在公廁旁的山坡，尚有柏架山吊車的石墩。

一行人往大潭方向走，劉李林帶領大家尋找今次旅程的第4個日軍洞，此洞名為「神社洞」。此洞道長，亦有不少支路，也多個洞室，亦有其他出入口；在其中一個洞室，有塊平放的大石，就像一張神枱，由於這是日軍興建，所以被命名為「神社洞」。

在大風坳上，仍有昔日療養院的界石。（顏銘輝攝）

大風坳燒烤場外，尚有療養院的地基。（顏銘輝攝）

從大風坳望出去，見到大潭水塘的景色。（顏銘輝攝）

大風坳仍有柏架山吊山的石墩遺跡。（顏銘輝攝）

大潭水塘多歷史建築

探完日軍洞後，一行人續沿馬路往大潭，經密林小徑登上一個小山崗，前往大潭副水塘工人宿舍。這座荒廢的宿舍建於1904年，到2010年被評為三級歷史建築物。大潭副水塘工人宿舍是一座單層紅磚屋，屋頂由中式瓦片鋪砌，門口已被鐵板封閉。經過簷篷下的走廊，行上平台，樓梯上擺了多件殘破的家居用品，相信是以前的探索者故意把它們放在一起，供別人觀賞。

平台上雜草叢生，草高及人，劉李林表示這裏以前是高級職業宿舍，後被拆毀，只餘下一個方形平台；其地基甚有特色，由大石所砌，歐陸式設計，拱形接拱形。在旁邊的草叢中，還隱藏住一個噴水池。此外，回到大潭水塘道旁，亦有座同為三級歷史建築物的紅磚屋，據資料介紹，這座紅磚屋建於1920年代，最初用作護衛的宿舍。

大潭副水塘工人宿舍是一座單層紅磚屋，屋頂由中式瓦片鋪砌，門口已被鐵板封閉。（顏銘輝攝）

+ 6 + 5 + 4

由太古行到大潭，可說是古蹟處處，記錄住香港的往事，有的被政府保育，亦有的在山邊荒廢。它們有的承載住殖民地時代英資企業的發展，有的是英軍於二戰時期的見證，有的是日軍佔據香港3年8個月留下的痕跡，亦有的記錄了港英政府的水利政策。

只要細心留意，行山不但是一項強身健體的運動，還是一趟認識歷史的旅程。

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