【香港七欖】港隊獲舊將回歸爭入正賽　斐濟教練坦承衛冕有壓力

香港國際七人欖球賽周五（5日）開始，一連三日在香港大球場上演，賽前，俄羅斯、美國、斐濟及新西蘭的教練分別大談對比賽的期望。 香港男子七欖代表隊亦會挾亞運金牌之勢，出戰資格賽，力爭取得明年的世界系列賽正賽資格，同時準備稍後的奧運資格賽。

香港國際七人欖球賽明日（4日）開始進行女子資格賽，男子資格賽及正賽則在周五（5日）展開，28支參賽球隊的隊長，今日齊聚在尖沙咀海旁拍攝大合照。

連同世界系列賽正賽的球隊在內，七欖28支參賽球隊在尖沙咀海傍列陣。（高詩琦攝）

12支參加香港國際七人欖球賽資格賽的球隊，各派隊長參加合照環節，香港由禾獲特（前排右二）代表。（高詩琦攝）

麥堅兄弟回歸港隊 禾獲特：值得期待

香港男子七欖代表隊抽入資格賽E組，周五將在第一戰對菲律賓，代表香港出席大合照環節的隊長禾獲特談及準備工作，表示：「我們上周六跟斐濟友賽，今周也打了一些友賽，能跟已在系列賽正賽的球隊較量是好事，球隊的表現不俗，我們有機會在資格賽勝出。」

港欖去年在雅加達亞運取得隊史上首面金牌，禾獲特認為對於球隊爭取正賽資格幫助不小：「下個目標就是在系列賽的資格賽交出好表現，亞運金牌令我們更有自信。」

香港七欖隊長禾獲特表示，對於能再任港隊隊長感榮幸。香港身在資格賽E組，跟湯加、津巴布韋及菲律賓同組。（高詩琦攝）

港隊今屆賽事有黎萬利、保確迪和丹馬克缺陣，但同時有T.麥堅及A.麥堅兩兄弟回歸，禾獲特認為陣容仍然強大：「麥堅兄弟已3、4年沒有代表香港，但他們對於系列賽很有經驗，加上一些有大賽經驗的新人，還是值得期待。」儘管他坦承湯加、愛爾蘭和智利是打入正賽的大熱門，但他強調要一步一步應付，殺入決賽。

（左起）新西蘭、美國、斐濟及俄羅斯主教練，齊齊出席賽前記招。（高詩琦攝）

斐濟教練：同組質素太高

世界系列賽正賽方面，最引人注目的自是「死亡C組」，由斐濟、新西蘭、澳洲及肯亞惡鬥。斐濟主帥Gareth Baber坦言遇上奧運資格年，衛冕的壓力不小：「今年是奧運資格賽開始的年份，大家都要爭取奧運資格，始終需要取得世界系列賽前四位，否則就要由資格賽入手，我們能感受到大家比賽的節奏都提升了。不過，我們暫時只能集中在分組賽，始終同組質素太高。」

至於同組的新西蘭，主教練Clark Laidlaw則稱，為身處實力如此強的一組感興奮，「有壓力，我們自會做得更好，而且目前球隊狀態上佳。」

斐濟教練Gareth Baber認為，遇上要力爭奧運資格的一年，壓力較之前大。（高詩琦攝）

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