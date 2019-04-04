【羽毛球．大馬賽】桃田賢斗負基斯迪次圈止步　戴資穎36分鐘過關

馬來西亞羽毛球公開賽，男單世界排名第一的桃田賢斗（Momota Kento）以直落兩局負印尼的基斯迪（Jonatan CHRISTIE），於16強止步。至於女單的戴資穎輕鬆過關，向3連冠之路邁進一步。

3次對賽 基斯迪首勝

世界排名第10的基斯迪外號「印尼柯震東」，去年贏得亞運男單金牌名氣大增。年輕、當打的他面對一哥桃田賢斗有備而來，開局以10︰4領前，之後桃田連取5分更在局尾反超兩分。基斯迪穩住陣腳追至20︰20，再連取兩分贏22︰20。次局基斯迪先聲奪人4︰0領前，此後未嘗落後，休息後連取6分順利以21︰15取得次局，花46分鐘晉級。

去屆決賽負李宗偉的桃田賢斗之前在全英賽及香港公開賽都以2︰1力退基斯迪，今場是三次交手首次落敗。基斯迪8強對手為淘汰中國陸光祖的安賽龍。

基斯迪技術全面，今天以直落兩局淘汰桃田賢斗。（視覺中國）

桃田賢斗去年打入大馬賽決賽飲恨，今年於次圈止步。（視覺中國）

連贏2017及2018女單的一姐戴資穎則順利過關，她首局控制戰局，多次調動對手布莎儂（Busanan ONGBAMRUNGPHAN），加上假動作出神入化先贏一局21︰16。次局一度以兩分落後的戴資穎強勢打出一段10︰1，最終以21︰14取勝。這名中華台北球手將與拉查諾（Ratchanok Intanon）或張蓓雯爭入4強。

戴資穎於次圈花36分鐘過關，距離連贏3屆又近一步 。（視覺中國）

馬來西亞公開賽 Now631 4月5日下午3︰00 8強 4月6日中午12︰00 4強 4月7日中午12︰00 決賽

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