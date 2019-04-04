【七人欖球2019】女子資格賽開戰　港隊首次出線8強明撼日本

「香港國際七人欖球賽」（Rugby Sevens Hong Kong 2019）明日（5日）正式在香港大球場展開一連三日的賽事，而世界系列賽的女子資格賽，今日（4日）亦在掃桿埔運動場進行分組賽。 港隊雖在首兩仗連敗予巴布亞新畿內亞及肯亞，但在尾場面對烏干達大勝一場，成功躋身成「最佳第三名」之一，首次打入資格賽8強，搭上前往香港大球場的尾班車，明早將於大球場亮相，惡鬥資格賽最強之一的日本！

香港在資格賽抽入Y組，跟肯亞、巴布亞新畿內亞及烏干達同組，今日早上首戰鬥巴布亞新畿內亞，儘管遭對手在上半場達陣3次、下半場開賽僅1分鐘又再失一球，一度落後0：22，但港隊未有放棄，由莊嘉欣及鄺秀欣先後在10分鐘及13分鐘達陣，加上陳楚琪兩次均踢入附加踢，追成14：22完場。

第二戰對身型極具優勢的肯亞亦先落後，雖一度由莎拉盧卡斯達陣收窄分差，但最後仍以5：36敗陣。

香港國際七人欖球賽2019：香港女子七欖代表隊今日的表現一場比一場出色，最後大勝烏干達成出線關鍵。（高詩琦攝）

香港國際七人欖球賽2019：莊嘉欣出任翼鋒，今日達陣兩次，成為港隊重點得分來源。（高詩琦攝）

大勝烏干達出線 明日硬撼日本

到最後一戰面對烏干達，港隊整個上半場都得以控制比賽，上半場先有莊嘉欣在2分鐘打開紀錄，隨後潘凱恩亦再達陣拉開比數，李念殷（Melody）在下半場亦成功達陣一次，縱使烏干達完場前由Lekuru達陣追回5分，無阻港隊大勝26：5。

憑着這場勝仗，港隊取得B組第3名，以兩支最佳第三名之一的身份，首度打入8強，港隊明早將於香港大球場硬撼勁旅日本。

日本女欖今日表現突出，3戰全勝、豪取資格賽12隊中最高的116分，歐洲的比利時亦被她們壓制得幾乎無力進攻，對於香港而言極難應付。

香港國際七人欖球賽2019：香港女欖在第二戰對肯亞，一度憑莎拉盧比斯（右）達陣拉近比數。（高詩琦攝）

隊長李念殷：無論場地如何 要發揮操練所得

首次擔任港隊隊長的李念殷，成功領軍打入大球場，她坦言雖開心，但會用平常心應戰：「全隊都很開心，無論環境如何變，在什麼地方比賽，我們都想發揮這段時間操練所得，希望全隊都融合得更好，為了11月的奧運資格賽準備。」

她說，儘管隊友們在今日首仗對巴布亞新畿內亞略顯緊張致出錯，但很快已收拾心情，「之後兩仗漸入佳境，今天教練會為我們做檢討，相信大家心情會好好多，不會太緊張。」

曾為港隊翼鋒的潘柏恩，今天以球證身份亮相，現役香港翼鋒莊嘉欣認為，自己有能力負起重任：「近年有很多比賽經驗、對過不同對手，我一向都是翼鋒，也比以前打到更多不同位置。」

香港國際七人欖球賽2019：前香港女欖成員潘柏恩，今日已轉任球證。（高詩琦攝）

鄭家慈獲補選 仍需時間重拾狀態

今次香港女欖的陣容中，有4位都是首次參加國際七人欖球賽，久傷復出的「大師姐」鄭家慈指陣容相當年輕：「很多19、20歲的球員，這幾年都沒試過動用這麼大批年輕球員，她們過往都是在場邊觀賽，今次要落場十分緊張，今早連早餐都不太吃得下，相信有了這經驗，往後打大賽會更冷靜。」

鄭家慈因腳踭傷患動過手術，自亞運後首次出賽，她表示仍需時間重拾狀態。

香港女子隊勇戰英姿圖輯

+ 8 + 7 + 6

香港國際七人欖球賽2019：日本作為2020東京奧運東道主，女子欖球隊實力強橫，力爭勝出資格賽。（高詩琦攝）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁