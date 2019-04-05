【七人欖球2019】場內場外歷盡艱辛　津巴布韋首戰憾負

作為世界系列賽的其中一站，「香港國際七人欖球賽」（Rugby Sevens Hong Kong 2019）享譽全球，比賽的激情、氣氛的熱烈，令全球觀眾都慕名而來。 七欖參賽球隊都是世界頂級勁旅，器材、配套、團隊都盡顯專業。但幸福非必然，在資格賽跟香港同在E組的津巴布韋雖是非洲冠軍，卻因缺乏資源而抱着忐忑心情而來，最後結局，卻令人動容。

遠道從非洲南部赴港的津巴布韋，雖然球員膚色黝黑但一身螢光綠的球衣卻特別亮眼，出場時更手抱獵豹公仔，非常搶眼，他們在資格賽首戰對湯加，實力強大的湯加上半場屢破對手防線，但津巴布韋隨後反擊得手成功達陣，激烈的碰撞間一度有球員受傷，前場只剩6人衝鋒陷陣，仍然咬緊牙關再達陣一次，終以12：29在開幕戰敗陣。

球員膚色黝黑但一身螢光綠的球衣卻特別亮眼，出場時更手抱獵豹公仔，非常搶眼。（張倩儀攝）

儘管落敗，但對津巴布韋來說，從來港參賽、到每一場比賽，都歷盡困難。（張倩儀攝）

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津巴布韋陷經濟危機 欖總缺乏資金支持球隊

儘管落敗，但對津巴布韋來說，從來港參賽、到每一場比賽，都歷盡困難，國家經濟不斷惡化，去年11月通脹率高達31%，全國各地物價飛漲、燃油短缺，民不聊生還何以談運動？2015年香港站的世界系列賽資格賽，津巴布韋在沒有專屬球衣的情況，仍過關斬將打入決賽，在勢均力敵之下以19：22憾負。今年他們今次來港參賽同樣缺乏資金，球員Tafadzwa Chitokwindo早前向法新社透露：「津巴布韋的經濟一直不太好，我們的欖球總會無法負擔我們的旅費，要集齊人腳操練，本已十分困難。」

缺乏資金和支援，但仍無阻一班球員遠赴香港出戰，每一場都是難得和可貴的。（張倩儀攝）

港人發起籌款支持 津巴布韋教練：對我們幫助很大

今年，香港支持者Andrew Tasker不單透過自己的體育用品公司，為津巴布韋提供球衣，同時發起募捐為津巴布韋欖球隊籌組經費，合共籌得45,000港元，讓津巴布韋球員得以訂購後備球衣、釘鞋等物資，及支付膳食費用，教練Gilbert Nyamutsamba非常感激香港支持者：「造訪香港總是有趣的旅程，而香港的群眾總是如此歡迎我們，這對我們幫助極大，他們為我們籌款，我們才能購買後備球衣和其他所需物資。」

香港支持者Andrew Tasker透過自己的體育用品公司，為津巴布韋提供球衣。（張倩儀攝）

激烈的碰撞間一度有球員受傷，前場只剩6人衝鋒陷陣，仍然咬緊牙關再達陣一次。（張倩儀攝）

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