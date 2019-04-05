【Nike 5】兩代五人足球員對談　U20亞洲盃出線的啟示

近日香港五人足球界傳出好消息— —由於有入圍隊伍退出，男子U20代表隊以東亞區最佳次名的身份，取得五人足球U20亞洲盃決賽週的入場券，6月將出征伊朗。驚喜之外，更讓人看到香港五人足球確有前景。

栢禧香港五人足球聯賽其中一支參賽隊，隊內兩代五人足球員— —麥嘉康及諸榮祖見證近年香港五人足球如何起步，亦將出戰今週末於麥花臣球場舉行的Nike五人足球賽決賽。

栢禧球員—麥嘉康（左）、諸榮祖（右）。（余俊亮攝）

我比較喜歡五人足球，因為觸球機會多，比起11人足球更需要組織。 栢禧球員 麥嘉康

五人足球來回速率快，有更多個人表現機會，比起11人足球更激情。 栢禧球員 諸榮祖

早於1992年，香港便曾經舉辦過五人足球世界盃，但其後發展步伐卻放緩，至2013年香港足總才重新成立官方聯賽，讓五人足球隊能夠在足總的聯賽系統下恆常比賽；而U20五人足球亞洲盃舉辦兩屆以來，香港均能出戰決賽周，加上坊間大小五人賽，如Nike五人賽，不少球會及足球學校將之視為讓小球員磨練球技的重要賽事，積極派隊參加，球員累積更多比賽經驗，表現亦有所提升。

麥嘉康希望政府未來能夠投放更多資源至五人足球。（余俊亮攝）

麥嘉康談昔日五人足球發展 樂見新一代更多機會

19歲的栢禧球員諸榮祖，去年12月曾代表香港U20代表隊遠赴蒙古烏蘭巴托，參與五人足球U20亞洲盃外圍賽，雖無緣首名出線，但時隔數月，終受惠於有入圍球隊退出而得以打入決賽周。同樣效力栢禧的麥嘉康較諸榮祖年長7年，亦為年輕的隊友而高興：「我們那個年代，甚至再之前的一代，都沒有這麼多機會出國參加如此高水平的比賽。」

諸榮祖及麥嘉康均曾代表香港出國比賽。（余俊亮攝）

麥嘉康想起自己的五人足球路，不禁嘆道，「以往香港五人足球發展未臻成熟，自己都只有代表過香港出戰過全國中學生運動會及全國大學生聯賽，故看到新一代能有更多機會出國比賽亦相當高興。我希望未來港隊無論是一隊，還是其他梯隊，都可以參加到更多高水平的國際五人足球比賽。」受惠於足總及坊間對五人足球的重視程度上升，諸榮祖亦對6月的U20亞洲盃決賽周充滿期盼：「我們會好好訓練，盡量取得更多勝仗。」

今年6月諸榮祖有機會遠赴伊朗，參加五人足球U20亞洲盃決賽周。（余俊亮攝）

嘆入決賽周卻無迴響 望政府更支持五人足球

參與五人足球多年，麥嘉康深感「小球」對於足球發展相當重要，「五人足球練就球員基本功、走位、意識，要將五人足球的意念與11人足球融合，才能發展出好的足球文化，希望之後香港可以利用五人足球作為發展足球的基礎。」雖然五人足球好處多，但他認為政府對五人足球支持並不足夠，「還記得2009年港隊殺入東亞運足球決賽，政府都會大肆宣傳，但之前五人足球代表隊都曾創出不少佳續，就如今次晉身U20亞洲盃決賽週，但社會偏偏沒有迴響。」

兩人為栢禧隊友，將會出戰今周末舉行的Nike 5決賽周。（余俊亮攝）

事實上，雖然五人足球發展近年有顯着改善，但在麥嘉康眼中，仍遠遠不足，他及諸榮祖效力的栢禧，每星期都只有於土瓜灣海心公園的一次訓練，每節訓練約2小時。假若未能訂場，更會取消訓練。麥嘉康認為訓練量遠遠不夠，「問題在於香港沒有足夠五人足球場地，其實政府可以將現有的石地足球場劃成五人足球場，作多功能用途，但偏偏沒有好好利用現有資源建立五人足球。」

談到香港五人足球現況，麥嘉康認為場地不足才是問題所在。（余俊亮攝）

再戰麥花臣 期待熱鬧場面

諸榮祖及麥嘉康今周末均會代表栢禧出戰Nike五人足球賽決賽，諸榮祖早已參加過兩屆Nike 5，並於前年勇奪U18冠軍，他認為這項賽事有其特別之處：「決賽周會有許多人來到麥花臣觀賽，整個看台都會堆滿觀眾，球員在氣氛帶動下都會非常專注比賽，渴望取得好成績。」至於麥嘉康更由13歲踢到今年26歲，多年來的參賽經驗讓他體會到比賽愈趨專業，「無論是裝備、氣氛都是一年比一年好，近年亦有專業旁述員帶動氣氛，比賽環境亦相當先進，種種都令這項賽事更加成熟。」

諸榮祖享受盤扭過人，所以五人足球能夠帶給他更多表演機會。（余俊亮攝）

年僅19歲的諸榮祖，便曾兩度打入Nike 5決賽。（余俊亮攝）

世上不少足球強國如巴西、比利時等，11人足球及五人足球發展可謂並駕齊驅。假若香港希望於足球運動上繼續進步，或可多加發展五人足球，年輕球員亦可透過磨練個人技術而獲益。

麥嘉康將參加男子公開組賽事，而諸榮祖則出戰U20賽事。（余俊亮攝）

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