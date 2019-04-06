【七人欖球2019】港隊以小組最佳首名出線　八強再戰菲律賓

香港隊於資格賽分組三戰全勝，以最佳小組第一名出線八強！「香港國際七人欖球賽」（Rugby Sevens Hong Kong 2019）今早（6 日）上演世界系列賽男子資格賽，3個小組共12支球隊為一個明年世界系列賽正賽資格「爭崩頭」。港隊繼連連挫菲律賓及津巴布韋後，再撼贏湯加以小組最佳首名出線，今晚將對上總成績第八的菲律賓。 攝影：梁鵬威

經津巴布韋一戰後，港隊以此為鑑，基於兩隊的打法的偏向體力化，加上身型上相近都較為壯碩，港隊必不能和湯加「硬碰硬」。進攻上，港隊傳球較多，盡量迫對手跑動，利維尼（Jack Neville）率先達陣。期後湯加再有兩次達陣反超12：7，半場前高凡戴爾再為港隊取得7分，領先14：12。換邊後港隊意外再得優勢，對方入球功臣恩爾斯（Fine Inisi）紅牌被逐，在7打6多打一人的情況下，再造就隊長禾獲特（MJ Woodward）達陣，最後以19：12拿下分組賽的最後一場。三仗全勝的港隊以小組首名出線，八強將再遇小組曾以17：33不敵港隊的菲律賓。

由於港隊在身形未及湯加有優勢，今場盡量避免硬碰硬。（梁鵬威攝）

防守上港隊全力壓迫，以消耗對手體力造出進攻時的空間。（梁鵬威攝）

場上球員力搏取勝，場邊的球迷也不遺餘力地打氣，大叫「Hong Kong」的聲音不絕；在歡呼中離場的港隊與眾人擊掌，只見華將姚錦成以手肘替代手掌，左手則握著右手尾指。「在擋人後被對手一托就脫肘，馬上托回去，不過現在還是有一點點痛。」用磁性低沉的兩聲笑帶過痛楚。今晚還有一戰的港隊，姚錦成笑言這個痛不會影響表現：「幸好是尾指可以綁著，到時候落場會忘記所有傷患，只要上場就會100%，不過要靠一點意志，還要一點藥物。」

另一優勢正是港隊能靠對手的紅牌而多打一人，三戰全勝，最開心莫過香港球迷。（梁鵬威攝）

湯加上場以29：12擊退津巴布韋，其實兩隊打法相約，「做得最好是策略成功，昨晚都分析過湯加他們真的很體力化，不可以和他們硬碰硬，一定要將球傳到有空間才攻；讓對手多跑，他們大隻多跑就會累，只要多打幾個Scrum空間就會出現。」對手打少一個，港隊有著絕大的優勢守到完場，除了實力也靠那張紅牌出現的運氣：「那個doube tackle，他們拿起我們雙腳然後頭落地，只要落場就一定是紅牌，也是幫了的們贏球。」對於下一場將再對菲律賓，姚錦成忍不住微笑，但也要很警惕：「真的不可以輕敵，在亞洲系列一輕敵就差一點輸，所以賽前要一定要調整心理，教練一定會提醒我們心態很重要。」

港隊三次成功達陣，以19：12拿下今場。（梁鵬威攝）

三場的勝利，以亞運金牌姿態回到我們的主場，這意義的大只有他們能意會：「對我來說是一個好開始，贏了冠軍信心都回來了，保持那個信念去建立全隊，如果可以贏資格組再去打系列正賽就更可以make a history（創造歷史）！」

姚錦成手指尾脫肘，但他直言不會有太大影響，只要上場就會100%。（張倩儀攝）

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