【杜敬謙追思會】百人出席送別陽光男孩　泳隊續爭奧運資格

「那美好的仗，我已經打過了；該跑的路程，我已經跑盡了」－－今日（6日），杜敬謙的姨媽在Kenneth的追思會上讀出這句經文，與在場逾百位親友，向上月19日在美國集訓時猝逝的香港泳手，最後告別。 路跑盡了，Kenneth已然安息；生者面對哀痛，則各有不同態度：父母的平靜、女友Kelly的堅強、隊友的不捨……香港游泳隊在爭取奧運資格前，遭受沉重打擊，但如Kenneth生前隊友吳欣鍵所言：「讓我們一起朝他的目標進發，讓Kenneth為我們驕傲」。 攝影：楊宇翹、高詩琦

杜敬謙離世已19天，追思會今日在香港體育學院舉行，除了Kenneth的父母、親友及女友Kelly，不少隊友如陳健樂、施幸余、黃筠陶、吳欣鍵、冼展霆、林浩賢等均有出席，歐鎧淳等則因身在日本集訓而未能參與，但仍與隊友送上花牌悼念，跨欄代表呂麗瑤亦有現身。其餘參與者包括民政事務局局長劉江華、體院主席林大輝等。

追思會場地布置簡潔，置於台前正中、記錄杜敬謙笑臉的遺照，以白色鮮花簇擁，背後的大銀幕則播放Kenneth人生各階段的照片，包括兒時跟朋友合照、與家人的全家幅、在泳池的相片、跟女友Kelly的甜蜜合影等。

杜敬謙追思會現場，佈置簡潔莊嚴。（體院提供）

隊友憶生前點滴 施幸余：延續不屈不撓精神

追思會以杜敬謙姨媽讀出Kenneth的游泳教練Robert Miller所撰的生平簡述開始，內容提及杜敬謙因「不明心臟原因」離世，亦講及他兒時無論游泳及學業俱佳，同時提到Kenneth最好的朋友之一Cameron Stacker說：「杜敬謙無論打高爾夫球、玩高卡車或打機，爭勝心都很強，卻從不對朋友展現好勝一面，即使他獲勝，仍會非常謙遜，認識他多年來，他從不賣弄自己的成功」。

施幸余（右三）神情哀傷。

陳健樂出席追思會。

除杜敬謙的父母及女友外，香港業餘游泳總會會長王敏超、民政局局長劉江華、林大輝、香港泳隊教練及隊員，均先後上台致辭。泳隊隊員施幸余、吳欣鍵及冼展霆先後發言，大師姐「施余」憶起對杜敬謙初來港時的印象：「他來港前，我們早已聽過他的名字，起初以為他這樣的世界級泳手入籍香港，會覺得自己好叻，但即使他比我們游得快很多，仍很謙卑地學習，由他一開始就堅持用廣東話跟我們溝通，就看出他回流香港的決心。」作為杜敬謙體院宿舍鄰房的冼展霆說，多年前已希望跟Kenneth一同訓練，未料3年前成為隊友、更是鄰房，兩人常常一同吃飯、打機，「當知道不幸的消息，別人問起時，我跟所有人說，一定是惡作劇……我見他比我父母更多，我們的交流不止在泳池……雖然他離開了，但他做事認真的態度，永遠會留在我們心中。」

歐鎧淳身處日本集訓未能出席追思會，與隊友陳健樂及吳鎮男送上花牌悼念。

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吳欣鍵則說，每次跟Kenneth一同外出比賽都有所得着，「你的教誨，我們會永遠銘記於心；你的態度、你的精神永遠跟我們同在，我會永遠視你為榜樣」。香港游泳代表隊下周末需於長池游泳計時賽爭取達到東京奧運標準，雖然Kenneth已無法實現奧運夢，但施幸余稱，隊員除了接受現實，可以做的就是化悲痛為力量，「將Kenneth不屈不撓的精神延續」，吳欣鍵亦強調：「讓我們一起朝他的目標進發，讓Kenneth為我們驕傲。」追思會最後播出一段Kenneth生前受訪、比賽的片段，向他送上最後的致意。

香港游泳隊總教練陳劍虹表示，一直重視運動員身體，「我們也不知發生什麼事」。

泳隊教練：重視運動員身體問題

追思會後，香港泳隊主教練陳劍虹指，泳隊下周全在長池計時賽全力爭取奧運資格：「沒人想失去一個這麼好的隊友，他真的是一個非常非常勤力、很上進的運動員，對我們損失很大，最大的，是這是一條生命，不想失去一條生命，但香港游泳隊沒問題，所有運動員都會化悲痛為力量，會繼續努力，大家放心。」問及未來會否更重視運動員身體問題，陳劍虹稱對問題很上心，「每個運動員都做了身體檢查，有什麼不舒服都會全面檢查，老實說我們都不知什麼事，從醫生的角度，他很強壯，身體各方面都很好，很遺憾。」泳總會長王敏超指體院及泳總均會跟進，「希望了解將來有什麼可以做得更多」，但對於Kenneth的死因，他表示要視乎體院的報告，也要尊重家人意願，但會深入了解程序上有何改善之處。