【杜敬謙追思會】父母寄語香港人　以杜敬謙的堅毅精神突破限度

奔奔跑跑每個幻夢傾心力造 山山水水處處儘是康莊大道 誰懼怕路上 無芳草 辛辛苦苦也要突破最高限度 從不擔心跌倒 皆因得到你肯鼓舞 香港「飛魚」杜敬謙（Kenneth）的父母，今天在追思會上，以陳百強的《流浪者》向愛兒最後告別。 自Kenneth兩周前於美國突然猝死，我們問蒼天為何總妒英才，得失錯漏會否有誤。 惟杜媽媽說：「我們不問蒼天此事何為，因已相信他在天堂自由自在生活，將來一家人天上再聚。」 的確，如流浪者般排除萬難，心懷信念走下去，或是Kenneth對家人的最後心願。 攝影：楊字翹、高詩琦

「他小時候已很活躍，7個月就懂得用學行車。」追思會上，杜爸爸以往事把Kenneth一如以往的特徵，刻劃在我們心內。他好勝，10歲才受訓，其後在澳洲速速贏盡所有分齡賽事；他善良，每次看病時收到糖果，總問醫生可否多發一粒給沒有生病的姐姐；他堅強，2014年澳洲奧運隊選拔，那時候為第一種子的他因傷患失落資格，但從沒放棄，並在同年的短池巡迴賽奪下男子第一殊榮；他愛家，因在港生活後擔心父母掛念，他決定開啟手機導航，好讓雙親了解他每天的行程。

杜敬謙英年早逝，但留給香港人的精神，將永留我們心中。

遺照上的那個模樣，健碩身軀配上彎得像月亮般的雙眼，加上陽光快樂的露齒笑容，Kenneth給香港的力量，歷歷在目。杜媽媽亦提到兒子給世人的啟蒙，就是一份堅毅過人的精神：「我記得每次比賽，他都會毫不留情用盡所有的力去嘗試拋離對方，但至觸池一剎，有時會失望，因為名次不如所願；不過，從他所有的獎牌、紀錄來看，輸了名次，但贏的是精神，那是不屈不撓的堅持。」

杜敬謙的父母（右三、右四）及女友Kelly（右二）出席追思會。

歐鎧淳在日本集訓，未能出席追思會，送上花籃悼念隊友。

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時常正面，用笑容迎接困難，就是Kenneth的人生。今日在追思會上，父母亦收起悲傷，用兒子的態度面對痛楚，最後杜媽媽亦希望Kenneth的力量可變做港隊的動力，他們一家人會抱着信念走出陰霾：「今次，成為我們家庭最痛苦的時刻，但相信他已安息主懷，在他人生最光輝的時候終結，也許是完美句號；我希望各位運動健兒可承托Kenneth的奧運夢，努力為港爭光。」

抱着信念繼續生活，不擔心任何辛苦跌倒，對於杜爸爸杜媽媽、港隊、香港人，Kenneth為我們送上過的力量，無疑是最大鼓舞。