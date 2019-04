【杜敬謙追思會】女友憶述男友備戰奧運　「他100%肯定有A標」

「我想分享我們的愛情故事。」 收起悲痛,杜敬謙女友Kelly在追思會上讓我們走進他倆的世界。 「我曾經好嬲,有很多怨恨,為什麼要用這樣殘忍的方法分開我們?」 猶幸Kelly深信不在乎天長地久只在乎曾經擁有,是真有其事,「我好感激曾經有這份陽光照亮過我生命;感激曾經有這個人愛過我」。 攝影:楊宇翹、高詩琦

如杜爸爸杜媽媽一樣,杜敬謙女友Kelly今天不再以淚洗臉,可是,即使她笑着憶述往事,在一些停頓位或是一剎的感動,我們還是聽得到Kelly心中的痛。

杜敬謙女友Kelly也曾怨恨過,「為何上天這樣殘忍去分開我們」,崩潰過去,她收拾心情,把杜敬謙的生命延續下去。

Kelly笑說,一開始以為自己單戀偶像,但沒想到原來是情投意合;然而Kenneth表白當日送上訂情信物,實在老套得很;二人相處並不「韓劇」,但勝在Kenneth總能在細節上讓女友感到獲得第一位的重視,刻骨銘心就是這樣。「我們都是獲祝福的。」Kelly認為,4年感情得來不易,那溫柔、愛慕、甜蜜、單純,「I don’t know what’s going on with me, but I’m falling for you」,一切一切,銘記於心。

杜敬謙女友Kelly直言,男友肯定能達200米混合泳A標。

Kenneth兩周前在美國訓練期間不適倒下,就此離去,他之所以在美國,就是希望於下周首個奧運計分賽的長池計時賽達A標,一圓夢想。「他100%肯定自己能達到200米個人混合泳的A標,他要做香港第一A標。」Kelly說,男友曾透露美國訓練是人生最痛苦的時候,但為着目標他勇往直前。

追思會場外,放滿杜敬謙的照片。

痛失大好青年,我們婉惜;但至愛離世,Kelly心中之痛,實在難以解釋:「兩星期前,我完全想不到任何東西,到一切的情緒崩潰後,我開始嬲,有怨恨,為什麼要用這樣殘忍的方法分開我們?」

但,就如Kelly所說,「Kenneth的生命將透過我來延續」,她收起悲痛,勇敢地掛起男友笑容活下去。「也許有些等一世也等不到,但我好感激曾經有這份陽光照亮過我生命;感激曾經有這個人愛過我。」