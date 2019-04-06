【杜敬謙追思會】女友憶述男友備戰奧運　「他100%肯定有A標」

「我想分享我們的愛情故事。」 收起悲痛，杜敬謙女友Kelly在追思會上讓我們走進他倆的世界。 「我曾經好嬲，有很多怨恨，為什麼要用這樣殘忍的方法分開我們？」 猶幸Kelly深信不在乎天長地久只在乎曾經擁有，是真有其事，「我好感激曾經有這份陽光照亮過我生命；感激曾經有這個人愛過我」。 攝影：楊宇翹、高詩琦

如杜爸爸杜媽媽一樣，杜敬謙女友Kelly今天不再以淚洗臉，可是，即使她笑着憶述往事，在一些停頓位或是一剎的感動，我們還是聽得到Kelly心中的痛。

杜敬謙女友Kelly也曾怨恨過，「為何上天這樣殘忍去分開我們」，崩潰過去，她收拾心情，把杜敬謙的生命延續下去。

Kelly笑說，一開始以為自己單戀偶像，但沒想到原來是情投意合；然而Kenneth表白當日送上訂情信物，實在老套得很；二人相處並不「韓劇」，但勝在Kenneth總能在細節上讓女友感到獲得第一位的重視，刻骨銘心就是這樣。「我們都是獲祝福的。」Kelly認為，4年感情得來不易，那溫柔、愛慕、甜蜜、單純，「I don’t know what’s going on with me, but I’m falling for you」，一切一切，銘記於心。

杜敬謙女友Kelly直言，男友肯定能達200米混合泳A標。

Kenneth兩周前在美國訓練期間不適倒下，就此離去，他之所以在美國，就是希望於下周首個奧運計分賽的長池計時賽達A標，一圓夢想。「他100%肯定自己能達到200米個人混合泳的A標，他要做香港第一A標。」Kelly說，男友曾透露美國訓練是人生最痛苦的時候，但為着目標他勇往直前。

追思會場外，放滿杜敬謙的照片。

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痛失大好青年，我們婉惜；但至愛離世，Kelly心中之痛，實在難以解釋：「兩星期前，我完全想不到任何東西，到一切的情緒崩潰後，我開始嬲，有怨恨，為什麼要用這樣殘忍的方法分開我們？」

但，就如Kelly所說，「Kenneth的生命將透過我來延續」，她收起悲痛，勇敢地掛起男友笑容活下去。「也許有些等一世也等不到，但我好感激曾經有這份陽光照亮過我生命；感激曾經有這個人愛過我。」