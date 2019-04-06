【女足．奧運外】港隊奮戰僅負勁旅越南　提早一輪出局

香港女子足球代表隊今日（6日）繼續於烏茲別克出戰2020東京奧運亞洲區外圍賽次圈，面對同組實力最強的越南，港隊上半場落後兩球，換邊後由韋婉婷追近，惜未能再下一城，以1：2敗陣，無緣下一圈賽事。 港隊在2009及2013年於亞洲盃外圍賽跟越南交手，當時分別淨吞7蛋及以4球大敗，縱然今次仍難逃敗數，但一班女將未讓慘敗歷史重演，可見女足於十年間的進步。

位處B組的香港女足，首戰跟約旦踢成平手，休戰兩日後，今天惡鬥榜首越南，越南的世界排名高達35位，屬外圍賽次圈12支球隊中最高，賽前港隊主教練列卡度已揚言會加強中場防守及壓逼，嘗試跟對方爭奪中場。港隊今仗收起上場擔正的何玫薇，愉園鋒將李頴欣復任正選。

港隊後衛冼仲意上半場欠運，防守時改變皮球方向入網，遭越南攻破大門。（亞洲足協官網）

港隊上半場兩度失誤落後 半場換人立竿見影

開賽初段港隊受制於越南兩翼側擊及遠射，只能退守半場，但越南仍於10分鐘及19分鐘兩度射中港隊門楣。戰至24分鐘，港隊失守，越南乘角球攻勢於禁區內施射，皮球省中港隊後衛冼仲意改變方向入網。港隊隨後取回不少攻勢，張煒琪及王淑芬先後起腳，卻分別斜出及遭門將接實。港隊40分鐘被越南把握一次後防失誤，前鋒Huynh Nhu乘門將吳婉琪出迎下挑射入網，港隊半場以0：2落後。

下半場港隊以馮雅琪與何玫薇入替李頴欣及王淑芬，換人亦即見效，48分鐘港隊於右路發動攻勢，馮雅琪於K角位傳中，入楔的張煒琪頭槌頂中楣底，皮球擊中越南門將彈入白界，後者雖將球撥出，但最終仍由門前的韋婉婷「執雞」，最後大會將入球計算在韋婉婷名下，助港隊追近至1：2。

港隊今仗欲加強搶截，派出具經驗的王淑芬擔任中場。（亞洲足協官網）

越南奪唯一出線席位 港隊撼東道主爭最佳名次

不過越南之後再度掌控局面，港隊受壓下以穩守突擊尋求機會，張煒琪接連以身形優勢衝擊越南防線，73分鐘她把握對方門將出迎挑射，惟射門未中目標，韋婉婷亦未能及時在底線前補射。即使港隊尾段全軍壓前，仍難改寫比分，最終力戰下以1：2不敵越南。

越南擊敗香港後，已肯定出線明年初舉行的第三圈賽事。（亞洲足協官網）

+ 3 + 2

另一場東道主烏茲別克以2：0擊敗約旦，港隊賽後與約旦同得1分，但以較佳的得失球位列第3，越南以6分高踞榜首，烏茲別克則以3分排次席。港隊將於下周二（9日）最後一場分組賽迎戰烏茲別克，兩戰全勝的越南就遇上約旦，惟即使越南落敗且烏茲別克取勝，越南仍能以較佳對賽成績晉級，因此在每組只得一席出線資格下，越南已穩奪B組出線權，港隊提前宣布出局。

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