【女足．奧運外】港隊操練場地質素參差　列卡度：小組競爭激烈

為爭奪2020東京奧運女子足球賽入場券，香港女足正在烏茲別克出戰亞洲區外圍賽次圈。 去年奧運外首圈次名晉級的港隊，明日（3日）將迎來首戰。惟硬撼約旦前夕，港隊仍無法在比賽場地Transportation Institute Stadium練習，反被安排於質素參差的場地備戰。

港隊早在3月31日（周日）已啟程前往烏茲別克首都塔什干備戰，周一及周二先後進行兩課操練，首課練習以戰術為主，特別加強球員對防守企位的理解，惟主教練列卡度當時已透露，球場質素未達預期，教練團因此需要調整訓練內容。

港隊首日練習的場地質素已欠佳，教練團被逼調整訓練內容。（香港足球總會提供）

港隊首戰前最後一課操練，場地明顯起伏不平，料難跟真正比賽場地相比。（香港足球總會提供）

僅獲准到比賽場地踩草 練習球場質素參差

港隊明日將於分組賽首輪迎戰約旦，原定今日獲安排賽前官方操練，但最終卻未能使用比賽場地練習，一班球員只能到比賽場地「踩草」，再前往另一個球場備戰。

在足總提供的照片中可見，球場部份地方明顯凹凸不平，草的顏色亦深淺不一，幸主教練列卡度指未有太大影響，球員亦已克服時差及長途機程等因素，可以「夫添」應戰。

香港女足主教練列卡度（左一），周二聯同約旦、越南及烏兹別克主教練出席賽前記者會。（香港足球總會提供）

首戰對手約旦近況佳 列卡度：對方有備而來

港隊首戰對手約旦具一定實力，這支中東球隊今季已兩度出戰大賽，包括今年1月壓過巴林及黎巴嫩等球隊，贏得西亞女子足球錦標賽冠軍。不過較對方世界排名低22位的香港，自亞運後曾進行6場國際賽，上月尾更於主場友賽以1：1跟中華台北踢成平手，創下近7年來交手的最佳成績，狀態不容忽視。

主教練列卡度今日聯同約旦、越南及烏兹別克主教練岀席賽前記者會，被傳媒問到出線的最大敵人時，他回應指：「小組中每支球隊都有很好的能力，約旦是有備而來，賽前參加的國際賽比我們更多，相信這會是個很有競爭力的小組。」

港隊今屆奧運外圍賽次圈身處B組，同組對手有越南、約旦及東道主烏茲別克。港隊明日硬撼約旦後，相隔3日便再鬥越南，然後4月9日出戰烏茲別克，小組首名將贏得唯一一個出線下一圈的席位，再跟中國、澳洲、韓國、朝鮮及泰國5支勁旅，爭奪兩張奧運入場券。

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