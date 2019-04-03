【女足．奧運外】港隊首戰逼和約旦　列卡度：需在埋門一腳下苦功

香港女足正於烏茲別克出戰奧運外圍賽次圈，爭奪2020年東京奧運入場券，港隊於今日（3日）的首場分組賽中，面對世界排名高22位的約旦，全場跟對方踢成均勢，最終在尾段失機下，以0：0逼和對手，搶得寶貴1分。

香港女足於奧運外次圈首戰硬撼約旦，主教練列卡度排出的正選陣容，比上月底友賽中華台北時只有1個調動，由公民前鋒何玫薇代替愉園的李穎欣，其餘包括陳詠詩、張煒琪、韋婉婷及王淑芬等如常擔正，並繼續起用車路士足球學校（香港）的守門員吳婉琪把關。

港隊首戰跟世界排名較高的約旦踢成均勢，搶得1分。（香港足球總會提供）

香港女足繼續以陳詠詩及王淑芬等有經驗球員領軍，守門員吳婉琪再次披甲。（香港足球總會提供）

港隊化解約旦高空轟炸 馮雅琪尾段快射僅斜出

上半場港隊與約旦踢成均勢，港隊姚希雯一次推入禁區，惟射門被對手門將及時化解，約旦亦曾以角球組織攻門，但皮球僅僅高出，半場雙方踢成0比0。

下半場兩軍繼續「五五波」，約旦不停以高空波嘗試踢向港隊防線身後，不過港隊守將未有發生失誤，令約旦未嘗得任何甜頭。

港隊前鋒韋婉婷及張煒琪兩次具威脅埋門，同樣未能考驗約旦門將，另一方面約旦兩次於邊路突入後起腳，亦遭港隊門將吳婉琪救走。港隊尾段換入馮雅琪、傅昭文及李穎欣，戰至88分鐘，港隊於前線逼搶下，令約旦傳球失誤，馮雅琪於禁區頂快對手一步起腳，僅僅於柱邊斜出，最終雙方以0比0握手言和，各得1分。

香港女足主教練列卡度（右一）認為，球員下仗前需努力改善埋門把握力。（香港足球總會提供）

休息兩日再戰越南 列卡度：把握力成關鍵

香港女足主教練列卡度賽後認為，球隊於上半場雖曾製造入球機會，但尾段體力下降，令球員走動變得緩慢，否則可佔得較多優勢，「這是場硬仗，對方的攔截很狠，但一班女將在戰術上仍踢出部署。我們由對方門將控球便開始壓逼，搶贏了不少球，但下半場狀態有點下滑，只能以打反擊為主，尾段有兩個黃金機會，可以『了結』這場比賽，可惜未能把握。」

港隊下仗將於6日（周六）迎戰越南，後者於同日另一場B組分組賽，以2：1小勝東道主烏茲別克，暫排小組榜首，Rambo指球隊需改善埋門一腳，「無論是埋門反應、力量及速度都要進步，我們這兩天會在這方面下苦功，希望可取得更好的成績。」

香港女足面對約旦搶得寶貴1分。（香港足球總會提供）

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