【田徑】韋祺5000米破港青紀錄封后　月中首代表香港戰三鐵

「我第一次跑5K咋。」韋祺賽後一貫氣定神閒笑道。 於今屆學界D1田徑賽嶄露鋒芒的港隊長跑16歲小將韋祺和韋禔，今早於香港田徑系列賽2的女子5000米決賽登場，這對「韋氏姊妹」在初段一直領放，最終攣生姊姊韋祺以17分36.33秒輕鬆衝線，把香港青年紀錄推前11.34秒摘下金牌，現在4個港青紀錄在手。

來自聖士提反女子中學的韋祺，兩周前在主場舉行的亞洲少年田徑錦標賽一鳴驚人，勇奪女子1500米金牌。韋祺與妹妹韋禔今次初戰5000米賽，於初段已拋離對手，前者最終在一直領先下大熱封后，並達成賽前目標打破香港青年紀錄；韋禔則以18分41.47秒摘銀，第3名由跑出19分37.2秒的尹詩慧取得。

韋祺上月在亞少1500米摘下港隊歷屆第二金，今日再於5000米賽事強勢封后。（葉詩敏攝）

韋祺把香港青年紀錄推前11.34秒，她月中首代表香港戰三鐵。（葉詩敏攝）

韋祺衝線後留在場上等候妹妹，為她倒水散熱又遞水，是每次賽後場上的溫馨畫面。二人包辦金銀，主項是三項鐵人的韋祺笑道在圈跑5公里較悶：「好開心、好滿意，今次是我第一次在圈跑5000米，很明顯10圈之後會愈來愈悶，比較辛苦一點。我在第一個圈衝太快，後來保持回速度和時間。」

韋祺與韋禔由學界轉戰公開賽，仍是賽事焦點，包辦5000米金銀牌。（葉詩敏攝）

韋禔坦言不大滿意成績，「不過沒有藉口，繼續努力。」（葉詩敏攝）

姊姊韋祺衝線後留守賽場等候，貼心遞上水。（葉詩敏攝）

獲港隊邀戰田徑亞錦賽 撞期三鐵感可惜

韋祺在亞少賽為香港取得歷來第二金，她透露獲港隊邀請出戰4月尾在多哈舉行的亞錦賽，惟與三鐵青年亞洲錦標賽的資格賽撞期，大歎可惜：「我超級想去多哈亞錦賽，不過要在菲律賓的三鐵賽爭取6月亞青賽的資格，所以沒辦法了。」不過小妮子對首次代表香港出戰主項三鐵感興奮：「希望能與韋禔在菲律賓有好成績，兩個一齊去韓國三鐵亞青賽。」

韋祺及韋禔將一起出戰4月底的菲律賓三項鐵人賽，爭取6月亞青賽資格。（葉詩敏攝）

「韋氏三姊妹」的三妹韋樂（中）到場支持兩位姐姐。（葉詩敏攝）

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