【亞少田徑賽】韋祺韋禔姐妹跑道相擁　成就亞少最溫馨故事

女子1500米決賽來到最後一個圈，四名領先跑手頭300米幾乎並駕齊驅，形成叮噹碼頭之勢。 最後100米，韋祺眼見其他跑手速度放緩，立馬發力超前。一個身位、兩個身位、三個身位，最終韋祺以4分34.04秒、超過2秒的優勢首名衝線。 當其他三名跑手在最後直路累得連腿也抬不起，韋祺維持標準跑姿愈跑愈快；當其他跑手衝線後累得馬上倒地喘氣，韋祺與孿生妹妹韋禔相擁慶祝談笑風生。這才稱得上為壓倒性的實力。 攝影：盧翊銘

「很疲累，從未試過如此疲累。」這是衝線後韋祺（Cade）第一個想法。

「其他三名跑手都很快，我本來以為她們能夠在最後一圈拋離我，但當自己在最後100米仍能跟上，便發力追過她們。」能夠在亞洲賽事奪金，Cade心中只有驚喜，「賽前我認為只要跑出接近自己PB的時間，便可以打入頭五。殊不知今日能夠將自己的PB推快3秒，真是難以置信。」

亞少田徑賽：這面女子1500米金牌，為今屆香港在亞少田徑賽的第一面獎牌。（盧翊銘攝）

亞少田徑賽：韋祺在女子1500米決賽，一直守在領先選手群。（盧翊銘攝）

主項為三項鐵人的韋祺於田徑賽事大放異彩，賽後表明日後將平衡兩邊訓練，「我也很喜歡田徑，會繼續訓練1500米，同時我亦非常享受三項鐵人的訓練。不單只有跑步，還有游泳，對自己肌肉恢復較好，能夠避免傷患。」無論在田徑場上，還是三項鐵人界，希望未來韋祺能夠愈戰愈勇，繼續為港增光。

當韋祺正於跑道上比賽時，觀眾席上的孿生妹妹韋禔非常緊張，不時大聲打氣。韋祺衝線後更忍不住衝過去與姐姐相擁，場面溫馨，「當我看到姐姐在最後一圈能夠繼續跟上領先跑手，我就知道她最後能夠奪得金牌。」

亞少田徑賽：韋祺奪金後，孿生妹妹韋禔由觀眾席衝落跑道緊緊擁抱姐姐的溫馨一刻。（盧翊銘攝）

四月底三鐵賽韋氏姊妹再決高下

兩姊妹就讀同一間中學，一起讀書，一起訓練。今日姐姐奪金揚威，韋禔為她感到自豪，「賽前知道她希望能夠奪得金牌，為她能夠達成自己目標而開心。」

跑畢亞少田徑賽後，兩姊妹將備戰四月底菲律賓舉行的一個三項鐵人比賽，「我游泳比她好，目標是在最後跑步路段不要被她追過。」訪問時韋禔不失調皮，揚言要在三項鐵人中超越姐姐。

亞少田徑賽：教練Kate Rutherford與韋祺、韋禔合照。（盧翊銘攝）

至於兩人的教練Kate Rutherford賽前亦對韋祺有信心，「我相信她的技術，她能夠預測到賽事的走向，一直靜侯機會超前，最終亦成功做到。」談到未來對兩姐妹的期望，Kate表示她們仍有很多進步空間，「對於她們的訓練絕不能操之過急，因為她們的運動員生涯尚有漫漫長路，相信她們能夠繼續努力。」

由學界賽場走到亞少，兩姊妹一直肩並肩同行，為彼此最忠實的打氣擁躉，期待這對田徑場上的孿生姊妹能夠再創佳績，繪寫她們更溫馨的故事。

韋祺亞少奪金精彩重溫（按圖放大）

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亞少田徑賽：一班香港運動員同樣為Cade高興。（盧翊銘攝）