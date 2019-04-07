【羽毛球】林丹反勝諶龍2019年開齋　李宗偉頒獎感動全場

馬來西亞羽毛球公開賽，男單決賽由中國的林丹大戰諶龍，林丹重拾出色的扣殺及網前技術，後來居上以局數2︰1反勝，自去年5月後首度贏得國際賽事男單冠軍。賽後李宗偉現身頒獎，獲二人邀請到頒獎台最高一級合照，氣氛升到最高點。

林丹近一年戰績平平，多番首圈出局後，現時世界排名滑落至第16，今次在馬來西亞打出身價。他先後擊敗周天成、石宇奇等好手殺入今日的決賽。對賽往績為林丹8勝7負諶龍，最近兩次國際賽對決都是由諶龍力戰三局勝出。首局林丹戰術上較保守，扣殺不到位，到局中分差愈來愈遠，諶龍連取5分以21︰9先取第一局。次局16︰16後，林丹加強進攻意識，以21︰17扳局一城。第3局諶龍多番攻斜線僅僅出界，相反林丹在網前得心應手，更不時後場突擊令諶龍只能目送羽毛球落地。

林丹終以21︰11大比數取得關鍵一局，全場花77分鐘取勝，自去年5月的新西蘭賽後，時隔接近一年首度封王。

李宗偉（中）接受諶龍（左）及林丹邀請，站在頒獎台最高一級的中間，與二人合照。（BWF TWITTER）

癌症初癒的李宗偉為座上客，完場後他任頒獎禮賓，先與亞軍諶龍握手及寒暄幾句，引來球迷感動地歡呼；「拿督」與林丹握手及深情擁抱時，更掀起全場情緒最高點。諶龍、林丹二人一同邀請李宗偉站上頒獎台最高一級合照，初時李宗偉拒絕，後來盛情難卻下站在三人中間。可以令男單冠軍林丹及亞軍諶龍樂於靠邊站的，就只有地位極高的李宗偉。

李宗偉賽後在個人社交網站向林丹送上祝賀︰「恭喜林丹！這是生平第一次不是以對手的身份一起出現在這戰場的舞台上。」他在文末加上一起加油的hashtag，看來暗示一同向參加東京奧運努力。

女單方面，戴資穎花40分鐘以21︰16及21︰19氣走山口茜，連贏3屆馬來西亞女單錦標。

李宗偉（中）病癒後任頒獎嘉賓，與林丹及諶龍合照。（Getty Images）

林丹決賽技壓諶龍，2019年終開齋。（Getty Images）

聲言在東京奧運後掛拍的戴資穎，決賽不失一局封后。（Getty Images）

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