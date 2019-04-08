【賽車．GT亞洲盃】歐陽若曦馬來西亞站第19位起步　力追奪季軍

香港賽車手歐陽若曦日前於GT世界挑戰賽亞洲盃揭幕戰馬來西亞站，首回合以第7完成比賽。次回合雖在第19位起步，但他及丹麥女車手Christina Nielsen奮戰到最後，終以季軍完成比賽。

歐陽若曦在首回合負責第一棒，根據第3節排位成績於第5名起步，起步後於首個彎角曾搶到領先位置，惟天氣突變變成雨戰，以乾胎應戰的Darryl未能守住頭位，但交棒時仍保持前列位置。

Christina Nielsen首次於亞洲出賽，但未受難度極高的馬來東西雪邦賽車場及天雨影響，最後以第7完成比賽。

歐陽若曦賽後表示很高興新賽季有個好開始。GT世界挑戰賽亞洲盃馬來西亞站（由Craft-Bamboo Racing提供）

歐陽若曦首回合曾一度領先，但受天氣影響未能保持到交棒。GT世界挑戰賽亞洲盃馬來西亞站（由Craft-Bamboo Racing提供）

由於第4節排位表現不佳，Craft-Bamboo Racing的99號戰車需於第19位起步，多得安全車的出現，令到歐陽若曦接棒時未有被拋開太多，並很快就追上第4位，在多番激鬥之下，Darryl最終成功爬頭，超越Audi Sport Asia Team Absolute Racing上第3位，最終獲得季軍。

歐陽若曦指今季換車就能即時上頒獎台，全因車隊做好準備工作。GT世界挑戰賽亞洲盃馬來西亞站（由Craft-Bamboo Racing提供）

+ 8 + 7 + 6

歐陽若曦對表現感滿意

歐陽若曦賽後表示，很高興新一季就有個好開始，「新賽季更換新戰車不是一件簡單的事，亦需要與新隊友建立默契」，幸好在短時間內準備就緒。「車隊的準備工作十分出色，」Darryl說：「但我們不能自滿，我們仍有進步空間，賽季只是剛剛開始而已。整體來說，我仍對今次比賽感到滿意，期待下次我們可以做得更好。」

GT世界挑戰賽亞洲盃下一站將轉戰泰國，下個月11至12日於武里南國際賽車場續戰。

歐陽若曦次回合力追，最後得到季軍。GT世界挑戰賽亞洲盃馬來西亞站（由Craft-Bamboo Racing提供）

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