【Formula E】歐陽若曦主場首戰副賽　力爭排位賽殺入頭五

Formula E第3次在香港舉行，除了「FE」正賽，今年新舉辦的積架電動車錦標賽（Jaguar I-PACE eTrophy）首度在香港上演，香港車手歐陽若曦將主場出擊。 另外，今日（9日）於E-Village亦舉行了「E-Race」賽事，4名FE車手與4名「Race around Hong Kong」的勝出者，在模擬器一決高下。

香港車手歐陽若曦（Darryl）首度主場出戰，將角逐FE的副賽積架電動車錦標賽，周日早上8時35分舉行排位賽，下午2時上演正賽。

Darryl在今日首次駕駛電動車作賽，他表示與其他GT戰車的操控大相逕庭。（趙子晉攝）

除了首次主場獻技，Darryl同樣第一次以電動車出戰，他今日完成了試車及練習，他指比一般的GT戰車甚為不同，需花更多時間適應戰車：「首次在中環海濱鬥車，感覺十分『過癮』，但我需將心機放在應付賽事上，因為這是我首次駕駛電動車作賽，與我平時戰GT的戰車甚為不同，如剎車及操控需慢慢適應。」

今日的試車及練習時，乾地及濕地各一節，歐陽若曦指難以在兩節中找到戰車及賽場的極限，所以他要努力翻查數據，希望在周日早上的排位賽盡力打入前5：「首次以電動車作賽，加上今日兩節落場的狀態亦不同，未能在短時間內好好適應戰車，但即要在明早出戰排位賽，所以我會傾盡全力爭取最佳的位置，希望打入頭5，如果可以的話，將對正賽大有幫助。」談及天氣狀況，Darryl反指雨戰較為有利：「如果我有更多的試車機會，相信發揮可以更好，甚至追近前車。不過，我在今日才是首次駕駛電動車，對比其他對手輸蝕，尤其是在乾地的環境，所以如果明日雨戰，將對我更有利。」

歐陽若曦今季只會出戰香港站的積架電動車錦標賽，他表示若有機會，當然希望來季出戰整季賽事。

Darryl的戰車在戰畢練習賽後，隨即返回車房為戰車充電。（趙子晉攝）

歐陽若曦表示希望明日雨戰，可以減低他與其他對手的差距。（趙子晉攝）

另外，E-Village今天上演「E-Race」賽事，早前在「Race around Hong Kong」中脫穎而出的4名參賽者，今日與達哥斯達（Antonio Felix da Costa）、小畢奇（Nelson Piquet Jr.）、費林斯（Robin Frijns）及治文（Tom Dillmann）透過模擬器較勁，鬥三圈賽事。小畢奇的戰車故障未能完成賽事，治文贏得E-Race冠軍，車迷Jason Ma取得第二位，力壓另一車手達哥斯達。

四位參賽者及四位車手，一同在模擬器中較勁。（趙子晉攝）

車迷Jason Ma僅不敵治文，在E-Race中取得亞軍。（趙子晉攝）